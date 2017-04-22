阮春福总理即将访问柬老两国：推进传统友谊与合作关系走向深入

越通社河内​——应柬埔寨王国首相洪森及夫人和老挝人民民主共和国总理通伦·西苏里及夫人的邀请，越南政府总理阮春福及夫人将于4月24日至25日对柬埔寨进行正式访问，其后从26日至27日对老挝进行正式访问。此次访问是阮春福总理就职后首次对老柬两国的正式访问，同时也是庆祝2017越柬友好年和2017越老团结友好年的重要对外活动。*推进越柬全面合作自1967年6月24日正式建交以来，越南与柬埔寨各级代表团互访频繁，两国领导人和两国人民之间的互信因此得以巩固。2016年，双方高层互访活动积极展开，其中值得注意的是，越南国家主席陈大光和越南国会主席阮氏金银分别于2016年6月和9月访问柬埔寨；越南政府总理阮春福于2016年10月份赴柬埔寨出席在暹粒举行的第9届柬老越发展三角区峰会。柬埔寨国会主席韩桑林于2016年1月访问越南并出席越南国会首次普选70周年庆典；柬埔寨首相洪森于2016年10月赴越出席第七届伊洛瓦底江－湄南河－湄公河经济合作战略框架峰会（ ACMECS 7 ）、第八届柬老缅越合作峰会（ CLMV 8 ）和世界经济论坛湄公河会议（WEF-Mekong），并于2016年12月对越南进行正式访问。关于投资方面，越南目前在柬埔寨开展注册总额达28.9亿美元的190个投资项目，主要投资领域为农、林业。柬埔寨企业对越的投资呈上升趋势，目前共有18各项目，投资总额5812.5万美元。2016年越柬两国双向贸易额超过29亿美元，2017年第一季度双向贸易额约达9.36亿美元，同比增长11.6%，其中，越南对柬埔寨出口额达5.82亿美元（同比增长8.9%），越南进口额达3.54亿美元（同比增长16.2%）。2016年赴柬旅游的越南游客量达96万人次，越南成为该国第一大游客来源市场。与此同时，来越旅游的柬埔寨游客量达21.2万人次。两国各部委行业和各地方政府及各团体组织通过代表团互访、经济发展互助、文化交流、卫生合作、民间交流等丰富多样活动不断得到巩固与发展，进而有效维护两国边界线的和平、稳定、友谊与发展。最近，越柬经济文化科技混合委员会第十五次会议暨第九次越柬边境省合作发展会议于3月13日至15日在柬埔寨首都金边召开并取得积极成效。目前，两国积极为建交50周年纪念活动联合做准备。不仅如此，双方不断加强国防安全合作，积极主动互换信息并配合有效处理边境地区所发生的问题，保持海上联合巡逻活动，同时协调联动做好在柬埔寨战场牺牲的越南志愿军烈士遗骸搜寻归宿工作。双方坚持不允许任何敌对势力利用本国领土从事破坏对方国家安全的活动的原则等。两国力争尽快完成陆地勘界立碑工作，携手共建和平、稳定、合作与可持续发展的越柬边界线。*越老全面合作关系保持良好发展势头越南与老挝于1962年9月5日建立外交关系。50多年来，两国传统友谊、特殊团结与全面合作关系一直保持良好发展势头。越老政府间联合委员会等双边合作机制有效运行。双方各级代表团互访频繁，2016年两国共有370个代表团进行互访。两国不断加强对外合作，2014年12月新设立外长级对话机制，2015年7月设立外长级政治磋商机制等。截至2017年2月，越南对老挝的投资项目共408个，投资总额约达37亿美元，其中许多投资项目有效开展经营活动并实现盈利，进而为两国发展事业作出积极贡献，同时为两国人民创造就业机会，确保社会民生，协助老挝开展落实扶贫政策等。两国分别于2015年3月和6月新签《越老贸易协定》和《边境贸易协定》。2016年双向贸易额达8.23亿美元。为进一步促进贸易往来，两国工贸部于2016年7月在老挝首都万象和沙湾拿吉省等地联合举行会议，旨在宣传普及上述两项协定。越老国防安全不断得到巩固与加强。双方协调配合有效落实所达成的合作协议；于2016年3月16日成功举行的越老国界界碑增加密度和维修改造项目完工总结仪式。双方已签署《越老国界界碑和边界线议定书》，同时加快推进两国政府关于解决边境地区自由移民及非法婚姻问题的协议。此外，在老挝战场牺牲的越南志愿军烈士遗骸搜寻归宿工作也得到重视，2015-2016年间，双方联合搜寻归宿233具越南志愿军烈士遗骸。越老双方积极开展交通运输互联互通项目，两国政府于2015年9月签署有关2016-2025年交通运输合作战略及2030年愿景的备忘录。关于教育培训方面，越南在2015-2016学年为老挝提供1000份奖学金，老挝为越南提供60份奖学金。2016年5月在首都万象，老挝教育与体育部首次举行越南高等教育展览会，旨在吸引更多老挝学生赴越自费留学。双方在国际和地区论坛上紧密配合并互相提供支持，同东盟其他成员国携手共建东盟共同体，致力于维护东盟的团结协作等。阮春福此次出访充分证明越南重视推进睦邻友好、全面合作的越柬关系和传统友谊、特殊团结与全面合作的越老关系日益走向深入并取得实效。（越通社—VNA）