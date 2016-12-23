阮春福总理：努力做好法律审核工作 打立法工作中利益集团

据司法部的报告，2016年司法行业已全面和重点开展党、国会、政府各项决议、工作计划、项目以及各地方政治任务。司法部和司法行业的任务日益确保其质量和实施进度。司法行业已对1.18万件规范性法律文件草案进行审核。规范性法律文件检查工作取得许多进展，经过检查后已发现659件文件包含不当内容。

2017年，司法行业确定9个需集中精力展开的核心任务。实施措施包括制定具体的工作计划、果断指导开展各项工作计划、加强司法部与各级机构和政府之间的配合、加强国家各级行政机构的纪律、关注公务员业务和专业培训工作、有效发挥检查、审查、处理违反行为等管理工具等。

会上，阮春福总理对司法行业2016年所取得的成绩给予表扬和高度评价。他指出，越南正处于革新发展阶段，随着第4次工业革命，科技也快速发展。司法行业已充分意识国家发展情况，有效地履行越共十二大的精神。

在强调司法行业的作用时，阮春福总理要求司法行业应主动帮助政府、政府总理提出全面、及时和按照党、国会和政府决议精神进行革新等的措施。

阮春福总理要求司法部进一步做好立法项目。因为其直接影响到政府运行效果和效益。他要求司法行业应做好法律审核工作，打击立法工作中利益集团。

阮春福总理指出司法部应大力推动行政改革工作，在全国范围内加大信息技术应用和数据网连接，确保公开透明度等。

会上，阮春福总理已向原司法部部长何雄强授予二级独立勋章，表彰他在工作任期中所取得的优异成绩，为建国卫国事业做出贡献。（越通社——VNA）