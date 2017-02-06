阮春福总理：力争实现2025年前虾类出口总额达100亿美元的目标

阮春福总理制定2025年前虾类出口金额达100亿美元，打造越南著名虾类品牌的目标。（图片来源：越通社）

越通社河内——越南是全球虾类养殖生产的第三大国和全球草虾养殖生产第一大国。虾类同时也是越南水产品中出口额最高的商品，占水产品出口总额的近50%，2014年越南虾类出口额达近40亿美元，创历史新高。



为 推动越南虾类养殖业取得突破性进展，2月6日上午，有关该领域的会议在越南全国虾类养殖面积最大的金瓯省举行。政府总理阮春福、副总理郑廷勇等出席。



当前越南共有30个省市正在养殖咸水吓。此外，宁顺省、平顺省、庆和省及金瓯、薄辽等西南部各省已经形成集中式虾苗场。



农业与农村发展部部长阮春强表示，虾类是有价值的产品，其被选为水产业乃至农业结构调整中的重点对象。



政府副总理郑廷勇认为，虽然仍需面临较多困难和挑战，但越南虾类养殖业将迎来大发展机遇。至于在气候变化的背景下将挑战转变为机遇的问题，郑廷勇要求农业与农村发展部检查各相关机制，进而作出适当的补充，助推虾类养殖业强劲发展，同各地方密切配合制定虾产业发展，同时将其与农业结构调整规划和应对气候变化与海平面上升规划相结合。 越通社河内——越南是全球虾类养殖生产的第三大国和全球草虾养殖生产第一大国。虾类同时也是越南水产品中出口额最高的商品，占水产品出口总额的近50%，2014年越南虾类出口额达近40亿美元，创历史新高。为 推动越南虾类养殖业取得突破性进展，2月6日上午，有关该领域的会议在越南全国虾类养殖面积最大的金瓯省举行。政府总理阮春福、副总理郑廷勇等出席。当前越南共有30个省市正在养殖咸水吓。此外，宁顺省、平顺省、庆和省及金瓯、薄辽等西南部各省已经形成集中式虾苗场。农业与农村发展部部长阮春强表示，虾类是有价值的产品，其被选为水产业乃至农业结构调整中的重点对象。政府副总理郑廷勇认为，虽然仍需面临较多困难和挑战，但越南虾类养殖业将迎来大发展机遇。至于在气候变化的背景下将挑战转变为机遇的问题，郑廷勇要求农业与农村发展部检查各相关机制，进而作出适当的补充，助推虾类养殖业强劲发展，同各地方密切配合制定虾产业发展，同时将其与农业结构调整规划和应对气候变化与海平面上升规划相结合。

值此机会，各家虾类养殖企业已提出有关电价、贷款利率等的意见和建议。他们希望政府将为他们推出各优惠政策和机制，为他们发展和扩大生产创造便利条件。

政府总理阮春福在会上指出，越南拥有足够的条件与优势来发展虾类行业，越南需采取配套措施推动虾类养殖业蓬勃发展，带来高效率以及提高农民的生活水平。



此外，阮春福总理制定2025年前虾类出口金额达100亿美元，打造越南著名虾类品牌，将虾类养殖与经济、社会和环境可持续发展相结合、虾产业占全国GDP的10%的目标。



阮春福总理还强调，推动虾类产业的重要钥匙就是生物技术、自动化和运计算，并突出这一重要产业的发展方向。他同时要求对部分虾类生产养殖区进行考察和规划，从虾农养殖实践进行总结和吸取经验，从而提高虾农养虾成功率。

阮春福总理要求有关机关和组织向虾农提供有关市场需求和虾类价格等的信息，让虾农能制定合理的生产计划，大大减少损失。他同时还责成农业与农村发展部尽快起草《虾类产业发展计划》并递交政府审议通过。（越通社——VNA）



