越通社河内——6月27日上午，越共中央军委、国防部在河内召开全军军政会议，就2017年上半年任务执行情况进行评估，同时部署今年下半年工作任务。越共中央政治局委员、政府总理阮春福出席并发表指导性讲话。越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长吴春历主持会议。今年上半年，越共中央军委、国防部继续领导全军各机关和单位落实越共十二大决议、第十次全军党代表大会关于军事和国防任务和军队党建工作的决议；充分实施军事和国防任务；当好党、国家、各级党委和地方政府的参谋助手；主动与公安力量和其他力量及时处理突发事件，避免使国家安全陷入被动局面，牢牢捍卫国家独立主权、领土完整，保卫祖国的领土、领海及领空安全；主力军要和地方军保持密切配合，共同开展救灾、救护救难、排雷、战后重建、地方政治建设和报恩达义活动等；贯彻落实中央决议、指示、规定和实施细则，尤其是越共十二届四中全会关于加强党建和党组织整顿工作的决议；阻止和杜绝党内政治思想、道德及生活作风衰退和“自我演变”、“自我转化”等现象。关于今后的任务，阮春福强调，应继续有效落实新形势下保卫祖国的战略；做好形势分析、评估与预报工作；提高训练质量、战斗力和战备能力；进一步有效落实越共中央政治局关于“2020年前及后续几年建设与发展国防工业”的第6号决议；注重群众工作和报恩达义活动，做好军事外交工作。阮春福强调，“纪律是军队的力量”，中央军委、国防部和直属机关应集中领导全军充分有效实现任务，着力履行好核心任务，同时及时开展检查与监督工作。阮春福强调，在任何情况下，党、国家及人民始终支持军队，为军队在组织力量、执行任务过程中创造最便利条件，同时相信军队将发扬光荣传统，渡过一切困难和挑战，胜利实现被交给的任务，不愧为“胡伯伯部队”称号，无愧于党、国家和人民的信任。（越通社-VNA）