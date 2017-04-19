阮春福总理出席平顺省2017年投资促进会

越通社平顺省——2017年平顺省投资促进会于4月19日上午在潘切市举行，吸引国内外240家企业、投资商代表参与。越南政府总理阮春福出席并发表指导性讲话。2017年平顺省投资促进会除了吸引国内外企业家、投资商对平顺省重点项目进行投资，充分开发该省在高科技农业、可再生能源工业、大规模旅游业等三个支柱产业的潜力和优势外，还是各投资商会面与交流平台，是平顺省加强对外活动和推介自己形象的良好机会。平顺省在发展农林水产加工业、可再生能源（太阳能和风能）、绿色旅游和矿产加工等行业具有十分便利的条件。此外，该省还拥有农业发展优势，目前该省火龙果种植面积达2.7万公顷，年均产量达60万吨，是全国火龙果发展潜力巨大的省份之一。此外，因海岸线长达192公里，平顺省海产品年均产量达20万吨，是越南四大渔场之一。值得一提的是平顺省钛精矿储量达近6亿吨，占全国总储量的92%。每年该省接待游客量达450万人次，其中国际游客占10%。以上述潜力和优势，至今，国内外投资商在平顺省开展1281个投资项目，投资总额达230万亿越盾（约合101亿美元），其中包括注册总额为36.9亿美元的113个外资项目在内。平顺省人民委员会主席阮玉海强调，该省一直将企业视为发展的重要动力，一直与企业同行，帮助各企业化解困难，为各投资商和企业营造最便利的营商环境。阮春福对当地各企业、专家和政府关于平顺省发展方向，有利于发展一个绿色、清洁与可持续发展的经济，致力于人类健康和国家、投资商以及人民的合法权利表示赞同。阮春福认为，平顺省在基础设施、进出口、职业技能培训、投资环境等领域取得的进展为各企业和投资商赴该省投资经营奠定便利性前提条件，赢得各家企业和投资商的信赖。阮春福希望各投资商将成为平顺省向前发展的大动力，有助于推动各主张和方向落实到处，因此，阮春福建议平顺省改变思维和工作方式，继续使用好国内外投资资金。该省需推出具体的招商引资政策和机制，特别集中选择实力强的投资者。关于平顺省投资促进方向，阮春福建议平顺省应集中发展该省具有优势的领域，如风能和太阳能等清洁能源，同时投资于旅游业，呼吁对有机农业和高科技农业的投资，有效服务游客和出口，同时提高农业的加工工业能力和发展海洋经济，从而发挥这些领域的附加值。阮春福建议平顺省继续集中人力资源培训，服务于该省经济社会发展事业。阮春福要求平顺省力争进入全国行政改革指数和投资环境开放与便利的省市前20名。会议上，阮春福建议各投资商和企业应制定长期与可持续发展的经营战略。此外，阮春福要求平顺省政府、各企业和投资商将发展经济与保护环境相结合。会上，平顺省政府向总投资额达43万亿越盾（约合19亿美元）的14个项目颁发投资许可证，为注册资本达83万亿越盾（约合36亿美元）的20个项目投资备忘录。（越通社-VNA）