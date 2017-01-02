阮春福总理出席平福省明心水泥厂建设项目动工兴建仪式

越通社平福1月2日—— 2017年1月2日，越南政府总理阮春福访问平福省。 2日上午，阮春福总理出席明心水泥厂建设项目动工兴建仪式。 在明心水泥厂建设项目动工兴建仪式上发表讲话时，越南政府总理阮春福表示，明心水泥厂投资运营后将为增加地方财政预算收入做出积极贡献，同时为地方劳动者创造数千个就业岗位。 阮春福强调，项目投资业主要适当利用国家自然资源，节省资源以及面向可持续使用资源；同时要确保施工进度和工程项目的质量，早日将该项目投资使用。该水泥厂投入使用后，地方政府和投资业主除了注重推动经济发展外，还要特别关注保护周边环境，关心水泥厂附近居民的生活环境。另外，平福省政府应继续改善投资经营环境，大力推进行政手续改革，以吸引更多投资商赴平福省进行投资。 明心水泥厂建设项目占地面积400公顷，总投资额为12万亿越盾，年均总功率为450万吨。 当天上午，阮春福率团走访位于同帅市的高科技农业中心。该中心专门在农业生产过程中研究及应用先进技术、展开咨询服务、进行技术转让。阮春福在与该中心领导干部和工作人员亲切交谈时表示，该中心应广泛高科技农业生产模式，同时继续加强科研工作，支持创新、鼓励创新等。（越通社-VNA）

越通社平福1月2日—— 2017年1月2日，越南政府总理阮春福访问平福省。 2日上午，阮春福总理出席明心水泥厂建设项目动工兴建仪式。 在明心水泥厂建设项目动工兴建仪式上发表讲话时，越南政府总理阮春福表示，明心水泥厂投资运营后将为增加地方财政预算收入做出积极贡献，同时为地方劳动者创造数千个就业岗位。 阮春福强调，项目投资业主要适当利用国家自然资源，节省资源以及面向可持续使用资源；同时要确保施工进度和工程项目的质量，早日将该项目投资使用。该水泥厂投入使用后，地方政府和投资业主除了注重推动经济发展外，还要特别关注保护周边环境，关心水泥厂附近居民的生活环境。另外，平福省政府应继续改善投资经营环境，大力推进行政手续改革，以吸引更多投资商赴平福省进行投资。 明心水泥厂建设项目占地面积400公顷，总投资额为12万亿越盾，年均总功率为450万吨。 当天上午，阮春福率团走访位于同帅市的高科技农业中心。该中心专门在农业生产过程中研究及应用先进技术、展开咨询服务、进行技术转让。阮春福在与该中心领导干部和工作人员亲切交谈时表示，该中心应广泛高科技农业生产模式，同时继续加强科研工作，支持创新、鼓励创新等。（越通社-VNA）

越通社平福1月2日—— 2017年1月2日，越南政府总理阮春福访问平福省。 2日上午，阮春福总理出席明心水泥厂建设项目动工兴建仪式。 在明心水泥厂建设项目动工兴建仪式上发表讲话时，越南政府总理阮春福表示，明心水泥厂投资运营后将为增加地方财政预算收入做出积极贡献，同时为地方劳动者创造数千个就业岗位。 阮春福强调，项目投资业主要适当利用国家自然资源，节省资源以及面向可持续使用资源；同时要确保施工进度和工程项目的质量，早日将该项目投资使用。该水泥厂投入使用后，地方政府和投资业主除了注重推动经济发展外，还要特别关注保护周边环境，关心水泥厂附近居民的生活环境。另外，平福省政府应继续改善投资经营环境，大力推进行政手续改革，以吸引更多投资商赴平福省进行投资。 明心水泥厂建设项目占地面积400公顷，总投资额为12万亿越盾，年均总功率为450万吨。 当天上午，阮春福率团走访位于同帅市的高科技农业中心。该中心专门在农业生产过程中研究及应用先进技术、展开咨询服务、进行技术转让。阮春福在与该中心领导干部和工作人员亲切交谈时表示，该中心应广泛高科技农业生产模式，同时继续加强科研工作，支持创新、鼓励创新等。（越通社-VNA）

越通社平福1月2日—— 越南政府总理阮春福1月2日出席在​平福省举行的​明心水泥厂建设项目动工兴建仪式。在明心水泥厂建设项目动工兴建仪式上发表讲话时，越南政府总理阮春福表示，明心水泥厂投资运营后将为增加地方财政预算收入做出积极贡献，同时为地方劳动者创造数千个就业岗位。阮春福强调，项目投资业主要适当利用国家自然资源，节省资源以及面向可持续使用资源；同时要确保施工进度和工程项目的质量，早日将该项目投资使用。该水泥厂投入使用后，地方政府和投资业主除了注重推动经济发展外，还要特别关注保护周边环境，关心水泥厂附近居民的生活环境。另外，平福省政府应继续改善投资经营环境，大力推进行政手续改革，以吸引更多投资商赴平福省进行投资。明心水泥厂建设项目占地面积400公顷，总投资额为12万亿越盾，年均总功率为450万吨。当天上午，阮春福率团走访位于同帅市的高科技农业中心。该中心专门在农业生产过程中研究及应用先进技术、展开咨询服务、进行技术转让。阮春福在与该中心领导干部和工作人员亲切交谈时表示，该中心应广泛高科技农业生产模式，同时继续加强科研工作，支持创新、鼓励创新等。（越通社-VNA）