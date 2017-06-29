越通社河内​——6月29日在河内，越共中央宣教部和中央经济部在国会大厦联合举行学习、贯彻落实越共十二届五中全会决议全国会议。越共中央政治局委员、政府总理阮春福出席并指导会议。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长范明证，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央经济部部长阮文平等出席会议。会议聚焦十二届五中全会关于经济领域的三项决议，包括关于将民营企业​建设成为社会主义市场经济的重要动力的决议、关于继续推进国有企业结构调整和提高国有企业经营效益的决议及关于完善社会主义市场经济体制的决议。阮春福总理在会议上发表指导性讲话时强调，应全面贯彻落实这三项决议的目标任务、解决方案及指导精神，企业是推动经济增长和解决就业问题的重要力量。越南国有企业对GDP的贡献率为30%，上缴国库246万亿越盾（约合111.8亿美元）。民营经济对GDP的贡献率为40%，在解决就业问题中发挥着极为重要的作用。2016年，新成立企业为11万家。2017年前6个月，新成立企业为6.1万家。个体经营户日益增加，目前个体经营户总数达近500万户。目前，全国投资项目2.36万个，注册资本3060亿美元。阮春福指出，建设与完善社会主义市场经济体制是国家战略任务和重要突破口，为经济、社会迅速和可持续发展创造便利；应关注健全土地相关法律法规，促进土地集中经营，为农业高新技术发展创造便利；同时促进投资建设，实施公共投资发展计划，大力推进工资制度改革，关注保障和改善民生，切实维护宏观经济稳定，控制公债、处置好不良贷款等。关于继续推进国有企业结构调整和提高国有企业经营效益，阮春福认为，应明确区分政府的行政管理职能和国有资产所有者的职能，做好亏损项目和集团公司整治工作，彻底解决部门利益、个人利益和贪污、浪费现象。阮春福指出，实施革新政策30年来，人民群众对民营企业地位的认识不断提高，中央已确定民营经济是推动经济发展的重要助推器，鼓励并为民营企业实现迅速和可持续发展创造便利，提高中小型企业的经营效益，促进创新创业精神以及支持成立股份制民营经济集团等。阮春福要求各部委行业、地方政府坚定信念、开放思想，处事果断，选择正确方式，严格遵守奖励纪律规定，早日将越共十二届五中全会各项决议落到实处。（越通社-VNA）