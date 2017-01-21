阮春福总理出席“在第四次工业革命中加强管理强度”的讨论会

越通社河内​——越通社特派记者报道，在瑞士达沃斯举办的2017年世界经济论坛第47届年会期间，越南政府总理阮春福率团出席题为“在第四次工业革命中加强管理强度”的讨论会。同时会见乌克兰总统彼得·波罗申科、渣打银行行长和脸书首席运营官。在“在第四次工业革命中加强管理强度”的讨论会上，阮春福总理指出了此次工业革命对各国政府、企业和人民产生的影响，同时认为，各国政府需努力完善相关体制、规定和政策，以满足第四次工业革命的新发展需求；同时争取此次工业革命带来的机遇，进而有效解决新能源开发、水资源安全、有机产业可持续发展、应对自然灾害、疾病和气候变化等全球性问题。阮春福总理同时强调，越南正在积极开展鼓励创新创业、开拓创新、消除障碍、加大信息技术应用力度和深化电子政务建设的各相关政策。*会见乌克兰总统彼得•波罗申科时，阮春福总理建议，两国拓展经贸、教育培训、科技、文化等领域的合作，建议乌方继续为旅乌越南人创造各方面便利条件，让其为巩固和发展两国关系作出积极贡献。彼得•波罗申科总统强调，两国有着悠久的友好交往历史，并需要大力弘扬与发展。彼得•波罗申科总统认为，两国关系还有巨大潜力有待挖掘，乌方愿意推动双边经贸、旅游、防务领域合作向前发展。*会见渣打银行行长何塞·维纳尔斯(Jose Vinals)时，阮春福总理高度评价渣打银行越南分行所开展的各项活动，同时建议渣打银行向越南商业银行分享相关经验并给予必要帮助。维纳尔斯强调，渣打银行承诺在越长期运营，同时协助越南推动金融、银行业发展，引进投资，获取国际资本以及继续拓展其在越的业务范围等。*会见脸书首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）时，阮春福总理建议脸书加强与越南信息技术合作，尤其是在创业领域以及协助中小企业获取信息和通过社交网络发展经营业务。桑德伯格透露，脸书正与越南有关各方密切配合，为2017年APEC峰会取得成功做出贡献，同时强调，脸书希望协助越南中小企业通过社交网络发展业务，目前其正与越南工商会配合开展该计划。目前越南78%的中小企业在其运营中使用脸书的服务。（越通社—VNA）