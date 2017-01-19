阮春福总理出席“从区域战略角度来看生产未来”讨论会

越通社河内——越通社特派记者报道，越南时间1月19日下午，在达沃斯世界经济论坛2017年年会期间，越南政府总理阮春福已出席“从区域战略角度来看生产未来”讨论会。



在讨论会上，阮春福总理指出，越南的方向是提高人力资源质量，服务于革新与创新，其中着力于科学技术人力资源开发，跟得上第四次工业革命的进程。



阮春福总理表示，革新30年后，越南已从一个欠发达的贫困国家，发展成为中等收入国家，经济活跃发展，并正在朝着深广方向融入地区和全球经济。2016年，越南新成立企业数量首次达11万家。越南力争2020年全国企业数量达100万家，其中有600家企业开展创新创业领域的项目。此外，越南还将加快融入国际社会进程，促进国内改革创新。



目前，越南已同全球220个国家和地区建立贸易关系，越南加入东盟共同体以及12项自贸协定，支持亚洲开发银行基础设施发展的合作，湄公-澜沧合作，“一带一路”合作等，有利于越南与世界各国扩大贸易合作。



阮春福强调，2017年，越南承办题为“创造新动力，共同培育未来”的亚太经合组织领导人峰会。此次峰会各项活动将集中讨论数字时代促进经济对接和提高企业竞争能力等问题。阮春福强调，此次峰会将成为企业家、投资商会面交流和寻找投资商机的良好机会。（越通社-VNA）