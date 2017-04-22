阮春福总理：充分发挥工会作用 努力建设和谐稳定的劳动关系

阮春福在对话中表示，越南政府正努力加快创新型、廉洁型和服务型政府建设，不断采取有力措施促进民营企业发展，提升经济竞争力，吸引高新技术类的外资项目，在关注推动经济发展的同时着力实现社会进步、公平和公正，以切实提高劳动人民的生活水平。在此过程中，应充分发挥工会的作用，建设进步、和谐与稳定的劳动关系。

阮春福相信越南劳动阶级始终坚持民族利益高于一切的理念，不断积极向上，为家庭和国家发展做出努力。

阮春福强调，劳动生产率是社会发展的关键因素，越南正在同世界各国及地区签署各项经贸合作协议，外国投资商在越的投资项目越来越多，给越南劳动者带来更多就业机会。然而，东盟各国之间的移民劳动力人数不断增加，劳动力市场竞争日趋猛烈。政府将出台一些扶持政策，但每一名员工应努力发扬自强不息的奋斗精神，不断完善自己的能力素质。

对话会上，阮春福还就社会保险、低收入人群住宅扶持项目、工会制度等问题认真地回答员工的提问。

值此机会，阮春福同岘港市人民委员会、越南劳动总联合会向部分家境困难的员工赠送礼物。（越通社-VNA）