阮春福总理会见CNN国际新闻网络首席商务官拉尼·拉得

阮春福总理与CNN国际新闻网络首席商务官拉 尼·拉得（图片来源：越通社）

越通社河内​——据越通社特派记者报道，在出席世界经济论坛2017年年会期间，1月20日下午，越南政府总理阮春福会见CNN国际新闻网络首席商务官拉 尼·拉得（Rani R. Raad）。会见时，阮春福总理欢迎CNN乃至国际新闻媒体机构到越南报道和制作有关越南风土人情和发展情况的新闻及纪录片，同时与越南各部委行业、地方和新闻媒体合作，向世界推广越南文化、风土人情和活跃发展，为越南与美国全面伙伴关系的发展作出积极贡献。阮春福总理强调，越南必将成为外国新闻媒体颇具吸引力的目的地，因为越南不仅拥有悠久的历史与浓厚的文化底蕴，而且还是十分活跃发展的国家，是外国投资商、游客不可不提到的目的地。值得一提的是，2017年是越南承办2017年APEC峰会，因此越南欢迎CNN以及其他国际新闻媒体到越南报道和制作有关APEC峰会系列活动的新闻及纪录片。CNN国际新闻网络首席商务官拉尼·拉得强调，CNN十分重视对越南的关系，并表示，目前CNN与越南各部委行业和地方间的合作关系取得积极进展。拉尼·拉得重申，将来将有更多有关越南的文章和图片在CNN的电视频道、电子网和社交网刊登。在2017年APEC峰会举办期间，CNN希望在从越南向世界观众报道新闻。（越通社-VNA）