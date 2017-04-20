阮春福总理会见香港越南商会会长蔡冠深

越通社​河内——4月19日，越南政府总理阮春福在政府总部会见中国香港越南商会会长、香港新华（Sunwah）集团董事会主席蔡冠深（Gionathan Choi）。阮春福对新华集团在越南取得的良好业绩表示祝贺，并高度评价蔡冠深在促进越南与香港关系所做出的努力。阮春福表示，越南政府近期十分关注农业和工业高新技术产业，因此希望新华集团、VinaCapital基金会加大对这些领域的投资力度。2016年，越南香港双边贸易额达75亿美元，2017年第一季度双边贸易额为20亿美元，阮春福希望蔡冠深为越南香港实现2017年全年双边贸易额达80亿美元的目标做出努力，希望双方加强合作，推动经贸、投资领域合作取得新进展。阮春福对新华集团为越南经济社会发展与文化领域做出的贡献予以充分肯定，希望该集团继续在其优势领域加大对越投资。越南政府将继续推进市场经济体制建设，为包括新华在内的投资商创造便利；相信新华集团将在文化、教育领域同越南加强合作，为胡志明市国家大学的大学生文化中心提供支持。越南愿为新华集团有效参与越南国有企业股份制进程创造便利。蔡冠深表示，香港是一个自由经济体，与多国伙伴建立广泛的合作关系，因此，新华可为越南促进与其他合作伙伴的关系发挥桥梁纽带作用。目前，新华集团正在胡志明市开展多个投资项目，越南正大力开展的国有企业股份制改革进程以及现有基础设施建设项目等也是该集团关注的投资领域。蔡冠深表示，47年来，新华在越投资70亿美元，今后还继续在越加大投资力度，希望越南政府继续为新华提供支持。新华关注越南文化、教育领域，在越南各所大学部分项目予以支持，希望为越南教育改革事业做出贡献。新华相信将在越南实现长期、稳定运营，感谢越南政府一直以来所给予的支持。（越通社-VNA）