阮春福总理会见联合利华总裁保罗·波尔曼

会见时，阮春福总理认为，在越南联合利华是一个大品牌，并希望该集团将在越南市场取得更多成果。阮春福总理对联合利华扩大在越南的投资力度表示欢迎，并强调，越南正在努力改善投资经营环境，保障打造一个稳定和可持续发展的环境，为包括联合利华在内的外国投资商在越南安心开展生产经营活动提供便利条件。

阮春福总理高度评价联合利华与各家越南企业开展在高科技、农业等领域的合作投资项目，有助于提高农民的生活以及改善越南农村面貌。

保罗·波尔曼强调，越南是联合利华的一个重要市场。他说，联合利华从1995年开始进军越南市场，该集团不仅投资于生产经营活动，而且还注重投资于人力资源发展。

保罗·波尔曼介绍该集团不久前在北宁省建设一个工厂，并强调，该工程是联合利华坚持最高环保标准的大规模投资项目。此外，该集团与部分越南企业开展在信息技术、农业生产等领域的合作项目，目的在于为提高越南农民生活水平做出贡献。

联合利华承诺将继续在越南开展长期投资活动，并表示希望继续得到越南政府、政府总理和有关部门的关注与协助，特别是保障打造一个稳定、可持续和宽松的投资经营环境，使其安心在越南投资。（越通社—VNA）