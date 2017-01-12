阮春福总理会见美国先驱资本伙伴基金首席执行官范成飞

越南政府总理阮春福与美国先驱资本伙伴基金范成飞（图片来源：越通社）

越通社河内——1月12日，越南政府总理阮春福在政府总部会见美国先驱资本伙伴基金（Harbinger Capital Partners）首席执行官范成飞(Philip Falcone)。 越通社河内——1月12日，越南政府总理阮春福在政府总部会见美国先驱资本伙伴基金（Harbinger Capital Partners）首席执行官范成飞(Philip Falcone)。

阮春福总理强调，越南十分重视越美关系并希望两国进一步加强包括经贸投资领域在内的合作，同时对先驱资本伙伴基金在越南的经营投资效果表示欢迎。阮春福总理向范成飞介绍越南为改善营商环境所推出的优惠政策和主张。

阮春福总理希望先驱资本伙伴基金进一步扩大对越投资规模并成为有意对越南进行投资的美国企业与越南市场的桥梁，从而进一步深化越美全面伙伴关系。阮春福总理建议美国企业为越南成功举办2017 年APEC峰会提供支持。

范成飞向阮春福总理汇报有关设在越南巴地头顿省的瓒湖（Hồ Tràm）旅游度假村项目的施工进度。该项目投资总额42亿美元，其为对越南旅游领域规模最大的外国投资项目，有望将创造4000个就业机会并为当地财政收入作出巨大贡献。

范成飞表示，先驱资本伙伴基金计划将加大对越投资力度并将鼓励美国投资商关心了解越南投资环境，从而进一步加强越美经贸投资合作。范成飞希望越南政府为包括先驱资本伙伴基金在内的美国投资商创造更为便利的条件。（越通社——VNA）