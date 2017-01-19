阮春福总理会见瑞士圣加伦大学马利克中心主席

越通社瑞士——越通社驻瑞士记者报道，在出席世界经济论坛2017年年会期间，1月18日下午，越南政府总理阮春福会见瑞士圣加伦大学马利克中心主席弗雷德蒙德·马利克(Fredmund Malik)。



会见中，阮春福总理对瑞士圣加伦大学马利克中心与越南各机构及地方联合开展的众多合作项目给予高度评价。阮春福总理强调，越南正着重完善经济体制并构建统一、配套且现代的行政体系，进而提高国家机构的管理工作效率。



阮春福总理表示希望，双方将有效落实各合作协议，互相分享宝贵经验，从而提高越南各级、部门及行业的干部的管理能力。



弗雷德蒙德·马利克向阮春福总理介绍目前瑞士圣加伦大学马利克中心在越南开展的合作项目，同时表示希望，双方将加大合作力度。



据悉，瑞士圣加伦大学马利克中心位于瑞士圣加仑州，1984年由弗雷德蒙德·马利克创立，其为研究马利克通用管理模型、 马利克有效的标准模型和马利克综合管理模型及马利克整体管理系统等的世界领先机构。目前，该中心正同胡志明国家行政学院及海防市人民委员会联合开展城市可持续发展管理系统项目。



值此机会，阮春福总理探访世界著名的巧克力公司——瑞士莲史宾利公司。（越通社-VNA）