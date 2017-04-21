阮春福总理会见（中国台湾）宝成国际集团执行长蔡佩君

越通社河内——4月21日下午在政府总部，越南政府总理阮春福会见（中国台湾）宝成国际集团执行长蔡佩君。阮春福强调，越南政府一向为包括宝成国际集团在内的外国投资商在越成功营商提供便利。



阮春福高度评价宝成国际集团为越南的发展所作出的贡献，同时欢迎宝成国际集团注重人才培训，为越南劳动者创造机会。阮春福强调，越南政府将继续努力营造稳定的宏观经济环境，为国内外投资商安心生产经营创造条件。在此基础上，阮春福建议宝成国际集团继续扩大在越投资，考虑对农业，尤其是高科技农业领域进行投资。



宝成国际集团执行长蔡佩君感谢阮春福总理拨冗会见，并承诺将在越南进行长期投资，严格遵守越南环保规定，未来时间将注重越南人才培训工作，让越南人可在该集团组织中肩负起重任。（越通社-VNA）