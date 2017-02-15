阮春福总理会见中国华为公司董事长孙亚芳

越通社河内——2月15日下午，越南政府总理阮春福在政府总部会见了中国华为公司董事长孙亚芳。

阮春福总理高度评价和祝贺华为公司在越南、亚洲地区乃至全世界所取得的成功，强调越南与中国在经济社会各领域的关系正蓬勃发展。阮春福总理表示，目前越中两国双向贸易额已超过1000亿美元大关，这是两国企业进一步促进合作的重要基础。

阮春福总理对华为公司正扩大在越南生产与经营范围表示欢迎，高度评价华为公司对越南信息技术发展所做出的贡献。他对孙亚芳女士高度重视研发确保网络安全的产品表示赞同。阮春福总理表示希望华为公司与越南企业加强信息安全领域的合作,强调今后越南政府将为双边的合作创造便利条件。

孙亚芳感谢阮春福总理拨冗会见，对阮春福总理关注推动越南企业与包括华为公司在内的外国企业的合作印象深刻。

孙亚芳介绍说，目前，华为是全球领先的信息与通信解决方案供应商，2015年其销售收入达608亿美元，2016年约达751亿美元，其中其投入研发资金高达92亿美元。目前，华为公司在全球员工数量为18万名。

孙亚芳强调华为希望把信息技术发展经验带到越南，同时高度评价越南信息技术发展战略。她表示希望能继续为越南信息技术与电信市场发展进程做出更多的贡献。

孙亚芳强调，华为不仅出售设备，而还希望与越南企业合作推动信息安全基础设施、系统和产品建设与发展。这也是华为在信息技术产品生产中最重要的战略和标志。她同时承诺确保在越南市场上华为产品的网络信息安全。

孙亚芳还表示，华为已计划将为越南大学生和各部门、行业工作人员开设4G/LTE 技术、信息和通信技术、网络安全等培训班等等。（越通社—VNA）