越通社海防市——6月26日上午，越南政府总理阮春福同海防市国会代表团与海防市选民接触，向选民通知的结果和听取选民关于经济社会各方面的所提出的意见建议，阮春福已回答选民所提出的问题。阮春福向选民介绍国家经济社会情况和对外工作，特别是阮春福最近对美国和日本进行的正式访问取得的结果。解答阮文田关于落实“建设廉政型政府、创新型政府、服务型政府”主张的一贯性的提问时，阮春福强调，“这不仅是口头语言，而需要从中央到地方政府尤其是基层政府采取具体行动”，确保言行一致，“整个系统”都需转动，使人民群众生活得更安心。关于12个亏损大型投资项目的处理工作的主张，阮春福强调，越南政府的观点是尽快收回损失的财产。在12个亏损的大型投资项目的处理过程中，调查机关已起诉和拘留部分相关人员，坚决按照法律规定进行严格处理。关于关闭森林封山工作，阮春福指出，应确定与提高地方政府在严格执行政府总理指导的责任感，坚决不让类似事件发生，对确保地方秩序安全产生消极影响。回答选民关于反腐败工作的问题，阮春福表示，反腐败工作近期出现好转，全国各地贪污和消极现象都得到调查与处理。为了让反腐败任务取得更有效的成果，需要继续做好干部和党员管理工作，加强检查、调查与处理出现违纪行为的干部和党员，继续坚决处理腐败现象。关于东海问题，阮春福强调，越南主张在1982年《联合国海洋法公约》基础上建设和平、友谊、航行和飞越安全自由的东海，落实好《东海各方行为宣言》，进而通过《东海行为准则》。阮春福强调，“越南通过执行好关于东海问题的国际法保护自己的合法权益。”此外，接触选民时，阮春福还解答选民有关对伤残军人、对革命有功劳者、优抚对象等的政策；农业和高科技农业发展主张；教育培训革新工作等的提问。(越通社-VNA)