阮春福总理主持召开政府与全国各地政府视频会议 指出10个最突出成果和9个存在不足之处

越通社河内——12月28日，越南政府总理阮春福主持召开政府与全国各地政府视频会议，就2016年情况、所取得的成果及所存在的不足之处进行评估和开展经济社会、国防安全、对外等任务的大措施展开讨论。越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁；国家副主席邓氏玉盛；政府副总理张和平、范平明、王廷惠、郑廷勇、武德儋以及各部委行业和全国各省市领导等一同出席。在会议上至开幕词时，阮春福指出，2016年我国遇到种种困难和挑战，特大灾害在全国各地发生；地区和国际局势复杂难料，其中包括贸易保护主义趋势和东海局势等。落实党和国会的决议，政府已开展激烈且配套措施以实施2016年各项任务；坚定不移建设为人民和企业服务的廉政型、行动型、服务型的各级政府体系。2016年，政府确定为“国家创业年”，据此，政府指导加强改善经营投资环境，颁发强有力的决议等。2016年，政府成立政府与政府总理指导意见落实情况检查工作组。据此，政府和政府总理责成的任务总数为10205个，其中已完成6367个，其余的大部分都在执行当中。会议上，阮春福指出了2016年越南在经济社会发展方面取得10个突出成果：其一，宏观经济基本稳定，消费价格指数（CPI）增长率为4.74%，GDP增长6.21%，远远高于亚洲和东南亚其他发展中国家；外汇储备达410亿美元，创有史以来新高；国家财政预算收入达到既定目标；出口额增长6.8%，实现贸易顺差额26.8亿美元等。其二，新成立企业创有史以来新高，首次有11万多家新企业成立，注册资本逾891万亿越盾，分别增长16.2%和48.1%。其三，吸引外资创造新纪录，实际到位资金158亿美元，创有史以来新高。截至12月26日，全国FDI项目共2556个，注册投资资金为244亿美元，同比增长7.1%。其四，旅游服务领域有起色。2016年接待国际游客量逾1000万人次，增长6.98%，创有史以来新高。其五，经营投资环境得以改善。越南在190个家中排名第89，与2015年相比上升9位。其六，新农村建设取得积极成效。截至目前全国共有30个县和2235个乡达到新农村建设标准。其七，各社会领域取得新进展，贫困户比率降至8.5%，为161万人创造就业机会，首次参加医保比率达81%。2016年越南首次在奥运会上获得金牌。其八，法律制定工作得到重视。其九，在政府和政府总理的指导下，整个政治体系参加预防灾害、干旱、应对气候变化、环保等工作等；决定封闭深林，严厉查处乱砍滥伐破坏森林案件等。其十，坚决指导处理中部海洋环境污染事故、食品卫生安全等紧迫性问题。阮春福总理强调，在党的领导和国家的管理下，全国人民对市场及社会的信心有所加深。此外，阮春福总理同时指出9个不足之处，诸如采矿业的产量大幅度下降；灾害、海水入侵、严重的洪水等现象连续发生；海洋环境污染造成严重后果等。会上，各地方政府代表对政府的报告表示赞同并重申，决心开展2017年经济社会发展任务。全国各省市领导也重申，将继续落实政府的指导意见，改善投资经营环境，为企业生产经营提供更加便利的条件。12月29日上午，政府继续就经济社会发展情况展开讨论。（越通社-VNA）