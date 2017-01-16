阮春福总理：为河内市发展基础设施和减少交通拥堵现象创造最好的机制

阮春福总理指出，近日，首都河内和胡志明市交通严重拥堵，引起人民不满。阮春福总理要求两个城市政府应紧急采取有力措施措施，及时解决该问题，确保交通安全畅通。

据河内市人民委员会主席阮德钟，河内市交通拥堵现象的主要原因是交通基础设施不配套和不完善，特别个人交通工具猛增。目前，河内市摩托车数量504.56万多辆，各种汽车54.6万多辆，自行车100万多辆，电动自行车1万辆等。河内市已建议政府为该城市加快一环路、二环路、三环路、四环路等各交通项目开展进度等创造特殊的机制。

建设部部长范红河建议，河内市应做好人口管控工作，管理好规划空间，制定长期交通基础设施投资计划。政府办公厅主任梅进勇支持河内市建设地下交通系统的措施，建议政府支持河内开展该措施。



阮春福总理在发表总结讲话时对各部委、行业和机关以及河内市的建议表示赞同。阮春福总理要求河内市不仅减少当前交通拥堵现象，而且需要确保首都可持续发展；指导河内市需做好规划管理工作，目前，在没有良好交通方案，坚决不兴建高楼。此外，河内市应发展公共交通工具，减少个人交通工具，保障遵守法律的规定，同时就该问题加大对人民的宣传力度，为发展交通基础设施动员民间资金，优先动员国内资金。

阮春福总理还表示，除了发展地下交通系统外，河内市需关注采取措施解好春节前交通拥堵现象；要求河内市成立负责交通、城市秩序的工作组



阮春福总理责成河内市政府核查与评估快速公交系统的效果，从而拟定最合理的运行日程，同时准许河内市核查各种资源，以用于建设与发展交通基础设施，确保其公开性和透明性，及时汇报政府总理和河内市人民议会。（越通社-VNA）



