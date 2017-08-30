

阮春福在致开幕词时评价称，全国8月份经济社会发展有明显的起色，多项指标得到有效实施。若2017年最后几年能够保持这样的成果，2017年全年目标有望实现。然而，阮春福最关注的问题是行政手续较为复杂，成为企业发展的绊脚石。

阮春福评价称，近段时间，宏观经济各项指标取得积极成果，通货膨胀得到抑制，8月份居民消费价格指数(CPI)增长0.92%，今年前8月居民消费价格指数同比上涨了3.84%。出口实现大幅增长，增幅为18%，其使今年前8月贸易赤字总额出现下降。旅游业继续蓬勃发展，8月份国际游客到访量高达123万人次，创下历史新高，前8月国际游客到访总量同比增长30%。外资总额大幅增加，约达233亿美元以上。今年前8月新注册成立和复产企业数量超过10.4万家。

社会发展中展现诸多亮点，尤其是在2017年第29届东南亚运动会上，越南体育代表团共夺得59枚金牌，在总奖牌榜上名列第三。阮春福表扬越南女足球队第五次在东南亚运动会上摘得金牌。

阮春福坦率地指出，行政审批程序简化乃至行政审批制度改革工作已得到大力关注，但部分部委、行业和地方审批手续较为复杂，导致企业发展受阻。

阮春福要求各部门和地方在9月份需集中解决有关行政的问题，尤其是企业的费用和税务负担较大，需要寻找措施来解决。

阮春福指出，据统计，目前企业运输总费用共有70种。他要求交通运输部核查关于BOT项目收费的规定，从而采取措施来解决，为企业发展和增长。

阮春福表示，目前进出口货物商检费用仍较大，受商检的货批为35%，而所提出的目标为15%。他对部分部门在这一方面变化缓慢表示不满意。

关于行政审批改革，阮春福认为尽管政府已责成加大行政审批制度改革力度，但各行政审批的数量减少不多。他责成各位部长需对每个领域提出具体建议和措施来解决困难。需着手扎实推进该工作，努力赢得社会各界的信任，助推经济增长。

阮春福还要求政府成员关注新学年准备工作、环保、社会安全、疾病，特别是登革热病等问题。

阮春福强调，亚太经合组织领导人非正式会议将于11月在岘港市举行，尽管外交部等部门已为这一重要事件做好准备，但需开展的工作仍较多。他要求外交部汇报准备工作情况并核查各项工作。

按计划，在本月政府例行会议上，政府将听取财政部作关于2017年国家预算执行情况、2018年预算的简略报告，2018—2020年国家财政预算计划和2018年中央预算分配草案；工贸部作关于确保国家电力发展规划中紧迫性电力项目建设投资进度的特殊政策机制专项报告；政府办公厅主任、部长梅进勇作关于政府任务执行情况简略报告等。（越通社—VNA）