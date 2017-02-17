阮春副总理：需为科研人员实现突破创造便利 激发引导年轻人的科研兴趣

越南科技协会联合会目前成员协会共有141个，直属科技组织430个，新闻机构101个，会员总数超过280万个，其中知识分子150万个，相当于全国知识分子总数的三分之一。

联合会主席邓武明透露，近期联合会已积极为各重要法律草案和文件、拥有巨大的社会影响力的各重点投资项目及各战略项目和提案建言献策。此外，联合会还派遣专家参加国会常务委员会、国会科技与环境委员会的监测代表团。

阮春福总理在会上对包括联合会在内的知识分子对国家发展所作出的巨大贡献给予认可，同时高度评价联合会在制定党的主张和路线及国家的政策，对各经济社会发展主张、政策和项目建言献策方面所提出的建议与意见。

阮春福总理还强调，需要将联合会发展成为实现让科学技术成为社会主义定向市场经济体制发展及融入在更深层次更广范围融入世界的重要动力的目标的重要因素。

至于未来的发展方向，阮春福总理认为，联合会今后需进一步做好知识分子聚集工作，当好党和政府的参谋助手，重视科技知识分子群体培训，为科研人员实现突破创造便利以及激发引导年轻人的科研兴趣等。

会上，阮春福总理还一一解答联合会提出的问题。（越通社——VNA）