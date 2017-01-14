阮富仲总书记：越南愿为中国企业对越投资创造便利

越通社北京——越通社特派记者报道，访问中国期间，1月14日上午，越共中央总书记阮富仲会见了华夏集团总裁赵红静、中国建设银行董事长王洪章、阳光凯迪新能源集团有限公司董事长及中国东方资产管理股份有限公司总裁等对越投资的集团与公司领导。阮富仲总书记对上述集团与公司在中国市场发展壮大、走出国门，并在越南开展投资经营活动表示欢迎。阮富仲总书记希望中国企业加大对越投资，注重绿色生产技术的应用，实现可持续发展，充分利用本地人力资源，协助越南培养高素质人力资源等。阮富仲总书记强调，越方愿为包括中国企业在内的外企赴越投资兴业创造便利，并希望其为增进越中友好合作关系作出积极贡献。作为建筑—工业—城镇化建设领域的大型企业，华夏集团开始在同奈省与河内市开展新型工业城市项目。华夏集团总裁赵红静透露，该集团一向优先采用公私合作模式发展高科技产业。中国建设银行董事长王洪章透露，该银行重视在胡志明市发展业务，让中国建设银行胡志明市分行为越南经济发展作出更多贡献，为促进两国贸易往来添砖加瓦。王洪章希望越南为中国企业与投资商给予更多优惠政策。阮富仲总书记与习近平主席的会谈已为两国企业开展投资经营活动创造便利。阳光凯迪新能源集团有限公司与中国东方资产管理股份有限公司以其在能源、环境、基础设施建设、金融等领域的优势在越南开展众多投资项目以及技术咨询项目等。（越通社——VNA）