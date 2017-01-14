阮富仲总书记离开北京前往浙江省

阮富仲总书记指出，尽管2016年国际形势复杂多变，国内也受到旱灾、水灾等自然灾害的严重打击，但越南全党、全军、全民同心协力维护稳定并保持增长势头，越南国际威望因此得以提升。2016年内，越共第十二次全国代表大会、第十四届国会及2016-2021年任期各级人民议会代表选举等重大政治事件取得圆满成功。越南经济保持较好增长态势，增长率达6.21%，赴越旅游的游客量创历史新高，人民生活水平不断得到改善。

阮富仲总书记对其与中国党和政府领导人举行的各场会谈会见的结果表示满意并强调，中方已为越南高级代表团给予高度重视和周密安排。双方就双边关系多个问题进行开放坦率的讨论，签署15项合作文件并发表联合公报。

阮富仲总书记评价，越南驻中国大使馆干部和工作人员所取得的工作结果为越中两党两国高层共识的全面有效落实作出重要贡献，同时希望越南侨胞和留学生严格遵守所在地法律法规，并发挥好越中友好合作关系的桥梁作用。

其后，阮富仲总书记一行离开北京，前往浙江省杭州市。中共中央对外联络部部长宋涛、中国驻越南大使洪小勇等陪同访问。

1月14日下午，阮富仲总书记抵达浙江省杭州市萧山国际机场。中共中央委员、浙江省省委书记、省人大常委会主任夏宝龙，越南驻上海总领事阮青梅等领导代表以及诸多越南留学生到机场迎接阮富仲总书记一行。（越通社——VNA）