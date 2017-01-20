阮富仲总书记春节前看望慰问边防部队并致以新春祝福

越通社河内——值此2017年新春即将来临暨越南共产党成立87周年之际，越共中央总书记阮富仲1月20日赴边防部队司令部总部，向全体边防部队干部战士拜年。越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长吴春历大将以及中央各部委领导代表参加活动。阮富仲总书记代表越南党、政府、中央军委向河江省河江省陇句（Lũng Cú）边防哨所、巴地头顿昆岛边防哨所、金瓯省地脚（Đất Mũi）边防哨所等的干部战士致以慰问和最美好的节日祝福。阮富仲总书记对边防部队所取得的成绩表示祝贺并给予表扬。过去一年，边防部队已出色完成被交给的所有任务，保护好国家主权和领土完整，维护好边境地区安全秩序，同时为中央军委、国防部以及各级党委和各地方政府当好参谋助手，进而在边境保护事业中凝聚综合力量，做好边防对外工作，与各邻国有关单位共同维护边界线，保障边境地区治安秩序，使边民安心生产生活、安心守边固边。阮富仲总书记强调，边防部队是越南人民军的重要组成部分，被党和政府交给保护国家主权和维护边境地区安全秩序等重大任务。在国家和国际形势复杂多变并面临种种挑战的背景下，保护国家主权，保护党，保护制度，保护安全环境促进国家发展等任务是当务之急。阮富仲总书记要求边防部队主动掌握情况，作出准确的预测，避免陷入被动状态，同时不断加强备战能力，进而维护政治安全，营造和平环境促进国家发展。（越通社——VNA）