越通社河内——6月25日下午，越共中央总书记阮富仲在党中央总部会见老挝人革党中央政治局委员、建国阵线中央主席赛宋蓬·丰威汉。赛宋蓬·丰威汉高度评价2017年越老柬三国阵线主席第三次会议的成果，并表示，老挝建国阵线将同越南祖国阵线和柬埔寨祖国团结发展阵线一道努力，把2017-2020年三国阵线合作计划意向书落实到位， 同时加大越老柬友谊与团结的宣传力度。

赛宋蓬·丰威汉感谢越南党、政府、国家、祖国阵线在老挝国家建设与发展事业中给予老挝人民的帮助，同时表示深信两党、两国、两国阵线组织和两国人民的合作关系将不断向前发展。阮富仲总书记欢迎赛宋蓬·丰威汉一行此次访越并出席2017年越老柬三国阵线主席第三次会议。他强调，此次访问是庆祝越老建交55周年和越老友好合作条约签署40周年的重要活动，为巩固和加强越老传统友好、特殊团结和全面合作关系作出贡献。阮富仲对老挝人民革命党第十次全国代表大会召开之后老挝人民在政治、经济、文化、社会、国防、外交等方面所取得的成就表示祝贺；对2017年越老柬三国阵线主席第三次会议的成果表示欢迎并给予高度评价。他建议三国阵线配合落实好2017-2020年越南祖国阵线中央委员会、柬埔寨祖国团结发展阵线理事会、老挝建国阵线中央委员会所签署的合作备忘录，加大三国友好宣传，促进各地方的友好交流与合作。（越通社——VNA）