阮富仲总书记：中央经济部是中央委员会、政治局和秘书处的好参谋、好助手

据中央经济部的报告显示，该部自2012年12月重建以来不断努力发挥主动创新精神，当好越共中央委员会、政治局、书记处在经济社会发展战略和政策方面的参谋助手。2016年，中央经济部贯彻落实越共十二大决议、越南经济社会发展五年计划（2016-2020）以及中央委员会、政治局、书记处的工作计划等并出色完成被交给的任务。过去一年，该部首次负责指导于2017年呈报中央委员会和政治局的七项重要提案的起草工作等重要任务。上述提案对越南共产党关于经济社会发展的各大政策和主张的落实情况进行全面总结，并在此基础上推出更加有效合理的政策主张，从而为成功实现越共十二大决议中的发展目标做出贡献。

中央经济部一向紧密跟踪国内经济社会发展情况，及时发现对经济社会发展造成不良影响的各突出问题并向政治局、秘书处汇报以及提出解决措施。与此同时，该部对各部委行业和各地方政府对党关于经济社会发展的政策、主张和路线等的落实情况进行监督检查，从而及时发现落实过程中的不足之处和困难、障碍，并同各部委行业和地方政府协调联动处理问题，为促进各地方经济社会发展和改善人民生活水平创造最为便利的条件。

会上，阮富仲总书记强调，中央经济部不断改进工作作风、不断提高工作质量、不断扩大工作范围，该部的审查、检查、监督等方面工作的质量明显改善，成为政治局和书记处决定各大经济社会政策的参考依据。阮富仲总书记强调，中央委员会的工作成果充分证明重建该部的主张是正确的、必要的。

谈到中央经济部下一阶段的任务，阮富仲总书记表示，中央经济部是中央委员会、政治局和秘书处的好参谋、好助手。为满足新形势下的新要求，中央经济部须更积极、更活跃、更丰富、更扎实、更有影响力地开展工作。阮富仲总书记要求该部进一步做好有关经济社会发展战略的提案和项目的研究制定工作，同时加大监督检查工作力度，积极参与反腐反贪工作等。阮富仲总书记指出，最关键的是该部要建设一支政治坚定、纪律严明、作风过硬、业务精通的干部队伍，在党建工作中发挥党员的先锋模范作用等。（越通社——VNA）