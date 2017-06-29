越通社河内——6月29日，越共中央总书记阮富仲和政府总理阮春福已分别会见 新加坡执政党人民行动党主席、基础建设统筹部兼交通部部长许文远（Khaw Boon Wan）。



阮富仲在会见许文远时已对人民行动党和新加坡政府为越南共产党在人力资源培训和发展领域所提供的巨大支持和帮助予以高度评价。他对越新友好合作关系，特别是在两国建立战略伙伴关系后不断向前发展表示高兴，同时建议两国继续充实越新战略伙伴关系的内涵，将双方关系向纵深发展以及保持在东盟、亚太经合组织、联合国等国际多边场合上的密切配合。



许文远向阮富仲通知他与越共中央委员、中央书记处书记、中央经济部部长阮文平举行会谈的结果，并强调，人民行动党一向重视加强与越南在多方面的合作关系。



许文远对越南共产党带领越南人民在国家建设发展事业取得巨大成就的作用予以高度评价，并相信，越南党和人民将成功地落实越共十二大决议，继续推动国家不断蓬勃发展。许文远强调，人民行动党将努力推进新越战略伙伴关系，愿意与共产党分享在各领域的经验，同时与越南密切配合成功举办2017年APEC会议以及建设东盟共同体，保持在其他地区和国际多边论坛上的协作与配合。



*当天，越南政府总理阮春福已会见新加坡人民行动党主席许文远一行。