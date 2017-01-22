阮善仁：茶荣省应注重发展集体经济和成立新型合作社

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越通社荣省——1月22日，越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁已赴茶荣省调研当地经济和社会发展情况。

据茶荣省委书记陈智勇，2016年，该省经济增长率达10.26%，在26个指标中21个超额完成所提出的目标，经济结构朝着正确方向转移。目前，全省合作社91个，合作组1966个。该省已推出许多招商引资政策，呼吁企业对农业领域进行投资。

茶荣省已注重行政改革、投资环境改善等工作。截止目前该省投资项目处理审批时间大大减少。

2017年，茶荣省将集中实施各核心任务如，农业经济结构调整与新农村建设相结合，提高省级竞争指数，从而赢得企业的信心；职业培训与市场需求对接， 可持续减贫等。此外，该省还集中环境卫生、城市秩序和社会保障工作等。

阮善仁已高度评价该省所取得的成果。至此2017丁酉春节即将来临之际，他已向该省党部、政府和人民致以新春祝福。

阮善仁认为，为了促进经济可持续发展，该省应注重发展集体经济，成立新型合作社，从而提升社员收入。

此前，阮善仁已看望慰问该省茶荣市小勤县200个困难家庭、英雄母亲和送上新春慰问品。他还看望慰问茶荣省社会援助中心工作人员和查荣省佛教协会理事会僧尼佛子，并致以新春祝福。（越通社—VNA）