阮善仁同志：充分发挥群众在环保监督工作中的作用

越通社河内12月27日——越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁12月26日出席越南祖国阵线中央委员会常委会和自然资源与环境部2012-2016年自然资源与环境领域合作总结会议并发表讲话。阮善仁对人民群众、团体组织、宗教组织在环保工作中的积极参与予以充分肯定。他强调，目前，环境管理水平不断提高、相关法律法规体系日益健全，垃圾、污水处理系统得以改进，但是环境污染问题日益凸显，人民对环境的忧虑日益增强，在管理系统不能扩展的背景下，企业、工业园、小区数量不断增加。阮善仁强调，以当前的环境管理系统，须100年后才能对全部企业、工业园区进行监察。因此，应充分发挥人民群众在环保监督工作中的作用。阮善仁指出，现行的环保措施体系相当全面，但仍要采取更多有力措施，减少垃圾排放量、倡导清洁绿色生活方式，促进人资资源建设以及加大宣传力度，改善民众环保意识和环保行为。与此同时，应加强对机关、企业环保工作的监督，创建环境管理模式，包括“全民团结协作推进新农村与现代城市建设”运动，明确分工环保监督团体组织，如越南劳动总联合会监测企业污染物排放情况，农民协会监测农业物资、化学物质使用情况等等。阮善仁建议日然资源部继续关注支持各级阵线建设居民区环保自管模式，监测工业园、大型项目废弃物排放工作，及时表扬在环保工作中取得优异成绩的组织和个人。值此机会，越南祖国阵线中央委员会常委会同自然资源与环境部签署2016~2020年自然资源与环境领域的合作文件。（越通社-VNA）