郑廷勇副总理要求河内市注重开展交通和环境各重点项目

郑廷勇表示，目前，交通拥堵、生活用水缺乏、环境污染、空气污染、城市内涝等诸多不足之处对河内经济社会发展和居民生活造成不良影响，而城市交通基础设施建设进度缓慢，相关机制政策未能满足实际要求等。

在此情况下，郑廷勇要求河内市同各部委行业协调联动研究制定对最为紧迫的重点项目的投资计划，同时建设有效的筹资机制，特别是社会化筹资机制；对个重点工程的进度及其质量进行严格的监督检查，从而确保投资效果。此外，郑廷勇要求河内市进一步做好环境保护管理工作，并重视加大对电力供应、生活用水供应、城市绿化、固体废物处理、公墓规划等的投入力度。

关于交通领域，郑廷勇要求该市集中精力和资金开展交通基础设施建设重点项目，升级改造各交通枢纽、环城高速公路等，同时重视城市停车场建设从而逐步解决河内市交通拥堵问题。

河内市人民委员会主席阮德钟向郑廷勇汇报地下空间发展、生活用水供应、交通基础设施建设以及解决空气污染、废弃物处理等引起广大人民群众的不满的问题等情况。值此机会，阮德钟建议政府为河内市有效解决交通拥堵和环境污染等问题给予特殊的投资机制。

郑廷勇已对第三环城公路扩建项目和安阳路与宜蚕（Nghi Tam）路立交桥建设项目进行实地检查并要求有关各单位确保施工进度和劳动安全，如期完成各项目，尽早解决首都交通拥堵问题。（越通社—VNA）