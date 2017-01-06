郑廷勇副总理：如果管理能力不足，基础设施建设发展再好也将无济于事

越通社河内——在越南建设部于1月6日上午举行的2016年工作总结暨2017年工作部署会议上，越南政府副总理郑廷勇发言时强调，如果管理能力不足，基础设施建设发展再好也将无济于事。郑廷勇指出，河内和胡志明市两大城市在城市规划框架下的建设管理能力不佳，并强调，仅靠加大对基础设施建设的投资力度等措施不能解决两大城市当前的交通拥堵问题。据郑廷勇分析，城市基础设施越发展，其吸引力越大，越来越多异地人来寻找就业机会，因此交通基础设施的容量永远赶不上交通需求的增长。郑廷勇表示，想彻底解决河内和胡志明市的交通拥堵问题，须在全国各城市开展落实国家总体规划，大力投资建设卫星城市，提升公共交通质量等，从而缓解城市人口密度过高的拥挤问题。越南建设部部长范红河表示，按照规划进行建设是较为薄弱的环节，从而使得建设工作未按规划进行。2017年，该部将采取更加有力的措施来提高建设管理能力，即继续将体制建设视为头等任务，并加强监管工作，同时为所有组织、企业和人民营造平等公正的经营环境，并进一步发挥国家管理作用。2016年，全社会投资总额为1400万亿越盾，其中对建设领域的投资额占近80%。2016年建筑业增长率达10%，对国内生产总值贡献率为6.19%。（越通社—VNA）