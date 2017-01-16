逾1万名河内市工人和劳动者参与2017年“团聚春节”活动

越通社河内——据越南《人民报》报道，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记丁罗升1月15日前往胡志明市西部车站、东部车站、西贡火车站送乘客返乡过年并向他们赠送礼品。值此之际，丁罗升同志还向该市平新郡安乐A坊和安乐B坊贫困户致以问候并赠送礼品。♦《越南共产党电子报》社同越共中央宣教部老战士协会1月15日在河内联合举行“党给我们春季”艺术活动。该年度活动适值喜迎春节和二•三越南共产党党建日举行。此前，组委会同越南佛教协会中央理事会向西宁省、太原省和河静省的越南英雄母亲、优抚家庭、贫困户赠送900多份礼品，总价值为4.6亿越盾。♦河内市劳动联合会1月15日上午在河内市东英县金钟乡举行2017年“团聚春节”活动，吸引当地1万多名工人和劳动者参与。值春节即将来临之际，该市劳动联合会领导向贫困工人和劳动者赠送每份价值100万越盾的3100份礼物和1400张返乡过年车票。同时，各工会组织协助65名工会会员修建房子。♦1月15日，岘港市劳动联合会举行2017年“团聚春节”活动，旨在为该市工业区和出口加工区工人和劳动者提供帮助。从“工会社会活动基金会”及各级政府、组织和企业的资源，各级工会已送去10.45万份春节礼品，每份价值为20万至50万越盾，资助总额近262亿越盾。值得一提的是，“员工反乡车”活动首次举行，为距离岘港市100公里以上的工人和劳动者返乡过年提供帮助。♦越南中央少先队委员会、越南少儿协助与发展中心同义安省团省委在义安省冠桄县州溪初中学校联合举行“为儿童送上温暖春节”艺术交流活动。该活动是胡志明共青团中央书记处启动的年度活动。在此之际，中央少先队委员会向迎难而上、优秀学生颁发40份武阿丁助学金。越南少儿协助与发展中心赠送55床温暖被子，《青年报》社向州溪小学和初中学校的学生赠送30份助学金。♦海防市橙毒剂受害者协会同雄河责任有限公司、越南供水协会北部地区分会向该市黎真郡、吴权郡、建安郡、海安郡和安阳县的橙毒剂受害者赠送115份礼品，其价值为7300万越盾。海防市红十字协会为该市特困家庭能够欢度春节送去1000份春节礼品，其总价值为3.4亿越盾。海防市工贸业工会举行了2017年“团聚春节”活动，吸引近1000名工人和劳动者参与。同时，组委会已向贫困工人和劳动者赠送100份礼品，每份价值为500万越盾。（越通社-VNA）