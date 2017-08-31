造访胡志明主席撰写宣告越南民主共和国诞生的《独立宣言》的地方

越通社河内——横行街48号位于首都河内古街区，从古至今一直是河内商业活动最热闹的街道之一。胡志明主席于1945年8月底在这里撰写宣告越南民主共和国诞生的《独立宣言》。现在，这座房子里仍保存着与胡志明主席息息相关的遗物和历史证据。上世纪40年代，横行街48号是郑文波先生和黄氏胡女士家的福利丝绸店，是河内最大的店铺之一。房子为筒式建筑，面积400多平方米，具有法式建筑风格。它夹在两条街道之间，前门位于横行街48号，后门位于称行街35号，是可靠的革命据点。1945年8月革命后的1945年8月25日至9月2日，这里被选为胡志明主席生活和工作的地方。在这里，胡志明主席与党中央干部通过了《独立宣言》、独立日活动举办计划、临时政府成员等三项内容。河内遗迹和名胜管理委员会遗迹管理处干部阮碧幸说：“党中央选择这间房子作为胡志明主席从越北战区回到河内后的住地，因为，这间房子有两个出入口。平时这里人很多，敌人注意不到，所谓最危险的地方就是最安全的地方。胡志明回到河内，党中央安排他老人家从称行街35号门上二楼。房子有四层。一楼卖丝绸，二楼一间是客厅、一间是餐厅，三楼和四楼是仓库。有危险时，只要过隔壁的屋顶，然后从安全口下来，不要走正门。”历经历史变迁，横行街48号房至今仍保持原样。该房子的一楼1970年后成为了纪念馆，逢4.30南方解放国家统一、八月革命胜利、国庆节、首都解放等国家大型节日、纪念日，就举办专题展。目前，这里正举行“横行街48号——胡志明主席撰写《独立宣言》的地方”专题展，展示80幅历史图片和实物。其中包括胡志明主席在巴亭广场宣读《独立宣言》时所穿的咔叽装。这是商人郑福利一家专门为他老人家缝的。二楼展示胡志明主席撰写《独立宣言》时所用的桌子，以及胡志明主席在这里生活和工作时的客厅、胡志明主席和党中央委员工作过的会议室等。阮碧幸说：“这就是胡志明主席撰写《独立宣言》时所用的桌子。他老人家一般坐在这里写东西，有时候在餐厅写。家主也不知道穿深棕色衣服坐在这里写作的老人就是胡志明主席。直到1945年9月2日，他老人家在巴亭广场宣读《独立宣言》时，家主才知道他就是胡志明主席。”参观二楼的小房间时，很多游客都感到非常惊喜和激动，因为自己正站在《独立宣言》诞生的地方。英国游客托马斯·拜尔说：“得知越南《独立宣言》是在一间20平方米的小房间里撰写的，我感到非常惊讶。胡志明主席工作的地方比较简陋，只有一个文件柜，一张休息用的布床，在那张小小的桌子上，胡志明主席撰写了对越南国家十分重要的文件。”同在二楼，胡志明主席工作室的外间是客厅，这是他老人家接待来河内的越北少数民族同胞的地方。过走廊是会议室，是胡志明主席与武元甲、阮良朋、长征、陈登宁等一同工作的地方。阮碧幸说：“这里还发生过一个特别的事件，那就是胡志明主席宣读《独立宣言》之前，他老人家于1945年8月26日会见了一位特殊的客人——美国战略服务局（OSS）指挥官阿基米德·帕蒂少校。他是读过尚未公开的《独立宣言》的首位外国人，而且还被胡志明主席邀请出席1945年9月2日越南民主共和国开国典礼。”参观横行街48号房时，年轻一代可以倾听《独立宣言》诞生地的历史故事，了解那时候，越南全体人民的团结一致和战斗意志。和平省游客阮垂芝说：“到这里，我更深刻体会了‘没有人民容易百倍的事情也做不到，有了人民艰难万倍的事情也能完成’这句话的含义。就像郑文波一家全心全力支持革命，为越南民族争取独立的斗争取得成功做出了贡献。我们年轻一代更应意识到要加倍努力学习，以自己的知识和青春活力为国家贡献力量。”横行街48号房于1979年被列入国家级历史遗迹名录。这是游客造访河内时不能错过的与胡志明主席的生活和工作息息相关的河内“红色旅游景点”之一。（来源：越南之声）