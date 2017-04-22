通过社区旅游线感受莱州

越通社河内​——包括莱州省在内的西北山区各村寨的传统文化旅游线是国内外游客的理想和首先目的地。以其文化多样性和美景，莱州正致力发展社区旅游，让游客有机会探索和体验当地各族同胞的生活及其特色。在到西北的路上，游客将可造访三堂县纳三乡（Nà Tăm）纳良村（Nà Luồng)，这被视为莱州省较具吸引力的旅游景点之一。纳良村位于平缓的嫩木江旁，背靠山崖。这里吸引游客的不仅是风光的秀美，也包括当地居民保留至今的文化特色。纳良不仅以其友善和好客，还以体验当地各族同胞的生活及其文化价值吸引国内外游客。富安省游客阮春辉表示：“到纳良，我们与各族同胞在高脚屋共同生活，品尝当地居民做的传统美食。我们还可以到小溪里捕鱼、挖竹笋、做竹筒饭、烤肉等。晚上，我们旅游团进行文艺交流，欣赏各民族的民歌。纳良村似乎仍完好保留着当地传统文化。不仅我，旅游团成员都很高兴，因为这些天能在纳良体验当地生活。”到三堂县，游客可以造访卢族（Lự）同胞生活的板昏乡。这个社区旅游村寨仍保留着100多座传统高脚屋和传统土锦纺织业。板昏乡的民歌、当地小伙和姑娘表演的歌舞及鼓、锣、笛等各种乐器闻名遐迩。来到板昏，游客可沉浸在各族同胞的日常生活、劳动及当地美丽的自然景观和清新空气中。胡志明市游客云英表示： “到板昏，我们与房东一起住。这是传统、干净的木制高脚屋。10到15名游客都能住下。每人每晚住宿价格为10万越盾。这里的食品比较便宜，都是当地同胞自己养殖和种植的，如蔬菜、鱼、鸡等。我们一家在这里住4天，可以爬山、与当地居民在山岭上采蔬菜、挖竹笋等，回来自己做饭。”莱州还有许多游客喜欢的旅游景点，如三堂县平卢乡的辛胡镇、仙山洞，莱州市嫩笼乡的嘉扣村等。其中，值得一提的是，峰土县孟苏乡的旺飘村。距莱州市约30公里的旺飘是莱州省白泰族最古老的村寨之一。旺飘村背靠夫儒库山，是嫩苏和嫩陆两条小溪的交汇处。到旺飘，游客可以品尝传统饮食，如石苔、烤溪鱼、苦竹笋、水牛干等。最吸引游客的是白泰族文化仍得到保留，从传统的高脚屋到服饰和文化盛会。旺飘的每个节日都是带有孟苏乡泰族传统特征的社会生活的画卷。此外，还有许多具有浓郁民族文化特色的独特民间游戏，如抛绣球、推棒。海防市游客阮文成说： “旺飘离莱州市较远，因此非常安静。我们是周末到这里，所以游客有点多。我去过莱州省许多旅游景点，并感受到当地居民非常友善和好客，东西很好吃。各族同胞对发展旅游的意识得到提高，因此各个旅游景点的环境都很干净，价格也合理。”除了美景和清新空气外，莱州省社区旅游景点还以当地各族同胞的传统文化，日益吸引国内外游客。目前，莱州省把社区旅游作为投资发展的方向，从而迈向可持续旅游，维护西北地区和莱州省的传统文化。（来源：越南之声）