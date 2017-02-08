通过河内行业街旅游线探索河内

越通社河内——据《越南之声》，今年10月初，河内市旅游局推出河内行业街旅游线。这是河内旅游部门首次推出这类旅游线，以方便游客了解河内古街的特征。

河内市旅游局与越南旅游股份公司河内分公司配合试点推出供游客免费探索和体验河内古街文化的四条步行旅游线，包括探索河内历史和文化；参观河内最具代表性的建筑工程；游览河内古街文化的代表——行业街；体验河内古街中心的东西方文化等。

其中，河内行业街旅游线得到提前推出。在河内市油行街28号旅游信息和游客襄助中心，游客得到导游提供咨询，旅游信息介绍，介绍和带领游客参观银行街、扇行街、懒翁街等传统手工业街。

参加这条旅游线，游客常常停步街头，聆听讲解员介绍这条街道的历史和居民从事的传统行业。每当在历史遗迹区和从事传统手工业的家庭停留时，游客将有机会听到相关介绍，并参观银雕工艺和家传医药制品销售摊点。筒式狭窄民房、古宅、华人会馆遗址等河内古街的建筑特征也将被提及。游客时不时与街上的叫卖者合影留念，并品尝河内的街头特色小吃。

参加河内行业街旅游线的河东居民陈氏庄说：“我认为，这条旅游线对希望参观河内的游客来说很有意义。在导游带领参观河内各条古街后，我更了解了古街的形成和发展史。”

河内行业街旅游线全程九十分钟，每周三至周日9时30分、10时15分、12时、15时、16时启程。出发地是油行街28号旅游信息和游客襄助中心，经过染丝行街、银行街、蒲行街、懒翁街、铁行街、扇行街、东京义塾广场，终点是婆轿庙。

参加免费体验河内古街旅游线的游客对年轻、热情的导游留下了美好印象。他们都是开放大学旅游系的四年级学生，在实习过程中被挑选参加由学校与企业联合开展的培训项目。

通常，旅游系将挑选英语水平较高的学生参加在学校举行的一场考试，以对学生的知识和技能进行评估。然后，这些学生将参加由越南旅游股份公司河内分公司举行的为期六周的培训班，旨在提高他们的导游技能。在参加这条旅游线过程中，他们仍继续得到老师和公司导游的直接帮助。这是大学生的宝贵实习机会。

开放大学旅游系四年级学生阮进达说： “参加这项活动有助于提高我的实践知识，而越南旅游股份公司河内分公司向我们提供古街、行业街、旅游团管理、如何良好照顾游客等知识的培训。尽管它只是一条免费旅游线，但也要给游客带来有趣的体验。”

继河内行业街旅游线后，越南旅游股份公司河内分公司还将推出余下三条旅游线。这四条旅游线的共同点是游客通过步行免费探索河内。

越南旅游股份公司河内分公司总经理黎武庄说： “我们的目的是让游客有更多选择。这是非盈利的活动，旨在帮助旅游系应届毕业生有机会提高自己的知识水平。他们将具备实际知识与课堂的理论知识。这有助于提高河内乃至越南旅游部门的导游队伍质量。”

通过这条有趣的免费旅游线，首都河内让国内外游客更感亲切，为塑造文明、亲善、好客的首都形象做出努力。（越通社—VNA）