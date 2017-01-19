进一步深化越老传统友好、特殊团结关系

越通社乂安省——值此越南春节即将来临之际，老挝华潘、波里坎赛、川圹三省领导代表团拜访乂安省领导并向其致以春节祝福。



1月18日上午，以华潘省省委书记兼省长万塞•蓬苏玛（Vanxay Phengxumma）及川圹省省委副书记兼副省长波松·西暖通（Buason Sinuonthoong）为首的华潘省工作代表团及川圹省工作代表团拜访乂安省领导并向其致以春节祝福。当天下午，波里坎塞省省委副书记兼副省长波麻·波嘉莱（Bunma Buchalon）率团前往乂安省拜年。



拜访期间，老挝三省领导预祝华潘、波里坎塞、川圹三省与乂安省之间的关系乃至两国友好关系将日益得到巩固与加强。



乂安省领导表示希望，双方将在未来加大交流合作力度并进一步深化越老友好传统、特殊团结关系。



乂安省与老挝的边境线长达419.5公里。该省与老挝华潘、波里坎塞、川圹三省接壤，一直以来联合开展民间交流、经贸等方面的合作活动。2016年乂安省对老挝出口总额达650万美元并协助川圹省建设文化中心。（越通社-VNA）