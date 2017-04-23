进一步加强越南与斯洛伐克的民间交流

大会选举产生新由45名会员组成的一届执行委员会，越南工商会副主席段维姜当选新任期越斯友好协会主席。

在2011-2016年任期期间，越斯友好协会已扎实有效推进各活动深入开展，有效完成各项任务，对越南友好组织联合会在民间外交工作上所取得的成就作出贡献。5年来，该协会已成功举行庆祝越斯两国各重要事件的活动，同越南驻斯大使馆密切配合举行越斯友好协会会员与斯洛伐克政府和国民议会高级代表团之间的见面会。

为了发挥所取得的结果，今后越斯友好协会将继续本着“主动、灵活、创新、高效”的方针推进运行方式改革与内容创新。在维持各传统友好活动的同时，该会将进一步丰富内容、采取新运行模式、拓展业务范围；通过民间外交渠道为推动越斯多方面合作关系向前发展作出积极贡献。值得一提的是，该会将努力争取欧洲各非政府组织的援助资金来开展有关教育培训、文化、科技、克服橙剂后果等领域的援助项目。

越南友好组织联合会副主席裴克山在会上发表讲话时高度评价越斯友好协会在2011-2016年任期期间在维护越斯人民和平、团结友谊方面所作出的努力，对该会所取得的成果给予表彰，他认为这些成果增进两国人民互相了解和加强越斯两国合作交流作出积极贡献。

裴克山认为，今后，越斯友好协会应继续巩固伙伴关系，主动寻找新合作伙伴，重视推动协会发展再上新台阶等。

此外，该会开展的活动须有灵活性和创造性，要把加强和平友谊活动与推动经贸、文化、教育、科技、环保等领域合作关系发展相结合等。

斯洛伐克驻越南大使伊格尔·帕佐拉克（Igor Pacolak）表示相信，本次大会将成为越斯友好协会发展史上的重要里程碑，对加强新形势下越斯两国人民友好关系作出积极贡献。

值此机会，裴克山代表越南友好组织联合会向在上届任期对越斯友好协会民间外交活动作出积极贡献的集体和个人授予“致力于各民族友谊和平”纪念章和奖状。（越通社—VNA）