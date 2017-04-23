进一步促进越南与罗马尼亚两国人民之间的友好关系

越通社河内——越南与罗马尼亚友好协会2017-2020年任期第六次全国代表大会4月22日在河内召开。越南友好组织联合会副主席兼秘书长敦俊峰和罗马尼亚驻越南大使瓦勒丽•阿特尼（Valeriu Arteni)出席大会。

本次大会选举产生新届执委会55名委员。越南前建设部副部长宋文俄再次当选新一届越罗友好协会主席。

报告显示，2011-2017年任期，贯彻落实党和国家有关民间外交乃至对外工作的主张和路线，越罗友好协会已竭尽全力为罗马尼亚大使馆和该国工作组赴越了解若干经济单位和地方的情况，配合罗马尼亚驻越南大使馆接待赴越进行工作访问的若干代表团，为越南若干地方代表团赴罗马尼亚访问并了解经济合作商机提供便利。

越罗友好协会经常同罗马尼亚驻越大使馆配合举行庆祝两国各大节日的活动，如见面会、研讨会、美食节、电影周等等。此外，该协会已不断改革活动方式，提高工作效果，为促进两国经济和文化关系做出贡献，真正成为加强越罗两国人民之间的传统友好关系的重要桥梁。

敦俊峰在大会上发表讲话时高度评价越罗友好协会在2011—2017年任期已在同罗马尼亚人民发展和平、团结及友好关系上所作出的努力。他祝贺并表彰该协会所取得的成果。他认为，上述结果为增进越罗两国人民互相了解和推进两国友好合作交流作出巨大贡献。

瓦勒丽·阿特尼祝贺越罗友好协会第六次全国代表大会取得成功。他相信，本次大会将成为越罗友好协会发展过程中的新里程碑，为加强和推进新形势下越罗两国人民友好关系作出积极贡献。

值此机会，敦俊峰代表越南友好组织联合会主席团向2011—2017年任期为越罗友好协会各项民间对外活动作出积极贡献的集体和个人颁发“致力于各民族和平友谊”纪念章和奖状。（越通社—VNA）