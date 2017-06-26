接受越通社驻东京记者的采访时，越南语能力测试组委会主任柳泽义夫（Yanagisawa Yoshio）表示，越南语能力测试分为7个等级，其筹备工作历时两年多时间。他透露，共有379名考生报名参加此次测试。其中，大部分是在职人员。考生的平均年龄为40岁，年龄最大的考生86岁、最小的18岁。



日本外语学院Bunsai Gakuen非营利教育协会董事长Ise Yoji表示，该活动举行的三个理由包括：一、包括越南在内的东南亚各国在国际上具有重要地位；二、在越南正呈现良好发展势头的背景下、为日本人培训越南语将使他们更加了解越南文化并增加日本大学生对越南的知识；三、目前，越来越多日本大学生将越南选为留学目的地，因此学习越南语是非常必要的。



越南驻日本大使馆教育处一等秘书范光兴表示，在越南与日本在多个领域的关系正取得长足进展和越来越多日本企业赴越南进行投资的背景下，日本人对越南语掌握的需求也日益增加。范光兴认为，在日越南语学习者的年龄跨度较大已表明两国在政治、经济、文化与民间交流等领域具有密切关系。



按计划，第二次越南语能力测试将于2018年6月24日举行。（越通社—VNA)