越韩：双边经济合作的成功典范

越通社河内——截至目前，越韩关系被评价为两国最成功的双边合作关系之一，两国经贸与投资增速呈现逐年增长态势。两国进出口贸易总额24年增长80倍，由1992年的5亿美元增加到2016年的400亿美元。从进出口商品结构来看，越韩双方具有较强的互补性，而且不存在直接竞争。在投资方面，1992年韩国对越投资项目仅有7个，注册投资额约1亿美元，当前，韩国成为越南最大投资来源国，投资项目共5600个左右，投资总额高达500亿美元，而越南也是韩国第三大经济伙伴。在对越南投资环境作出评估时，韩国国际贸易协会主席金仁浩（Kim In-Ho）表示，越南招商引资主张与政策的开放性让包括韩国在内的外国企业有更多发展的机会。此外，越南在全球经济危机的背景下能够保持平稳增长态势为韩国企业放心加大投资力度奠定坚固的基础。此外，越南在融入国际经济一体化进程中取得显著成就，越南在短时间内已成功签署多项双边和多边自贸协定。值得一提的是，自2015年底生效的越韩自贸协定为两国经贸关系开辟新的发展空间。越南工商部融入世界经济跨部门指导委员会副主任阮山说，越韩是彼此的战略经济伙伴。近十年来，越韩双边贸易额年均增长19%。韩国投资商已在越南全国52个省市开展有关18个不同领域的经营投资活动，高技术和服务投资比重越来越高，对越南若干地区经济结构调整作出重要贡献。除了加工工业和高科技外，越南正鼓励韩国加大对农林水产业的投资力度。越南胡志明市被韩国评价为越南经济、金融中心及东盟地区最具吸引力的投资目的地之一。仅在2016年第四季度，韩国各省市在胡志明市举行数十个贸易投资促进与交流活动，诸如韩国商品展销会、2016年越韩文化贸易交流节等。韩国驻胡志明市总领事朴卢万（Park Noh Wan）强调，越南是韩国企业的首要经营地，而胡志明市是韩国在越南最具潜力的销售市场。值得一提的是，韩国企业日益对农业、农产品加工领域给予更大关注，同时促进与越南各地的交流合作等。韩国庆尚南道咸阳郡郡长林昶浩（Im Chang Ho）在2016年11月举行的越南贸易交流活动上表示，越南将成为韩国从事农产品加工经营企业的潜在市场。通过多个投资促进与贸易交流活动，韩国多地已开始注重与胡志明市建立合作关系。大邱是与胡志明市签署全面合作协议的首个韩国城市。自2016年5月签署该协议以来，两市经济交流活动非常活跃，吸引诸多企业的关注。其后，韩国首都首尔也于2016年10月同胡志明市签署有关建立多领域友好合作关系的协议。胡志明市人民委员会副主席黎青廉透露，2016年，韩国是在胡志明市乃至越南举行最多经济文化交流活动的国家。胡志明市被韩国企业和多地选为合作促进活动举行之地不仅彰显胡志明市市场的吸引力，而且还充分体现韩国企业在该市的发展潜力非常巨大。作为全国经济的火车头，胡志明市正在并将继续实施多项优惠政策，制定宽松的法律框架，为包括韩国在内的外国企业开展高校投资经营活动创造便利。截至目前，韩国成为胡志明市第四大投资来源地，投资项目共1300个，投资总额近43亿美元。通过大力拓展与胡志明市的合作范围和深化地方间合作关系，韩国成为胡志明市最大投资来源地的目标很可能在不远的未来就将成为现实。（越通社—VNA）