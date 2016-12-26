越通社评选2016年世界十大新闻事件

越通社河内​市——越通社评出2016年内国际十大新闻。



一、海牙国际仲裁法庭对东海仲裁案作出最终裁决，否认中国在东海的主权声索：7月12日，按照1982年《联合国海洋法公约》附件七组建的仲裁庭就菲律宾起诉中国对东海的主权声索作出最终裁决。根据PCA的裁决，中国对“九段线”内海域的“历史性权利”诉求没有任何法律依据，并违反1982 年《联合国海洋法公约》相关规定。这是有关东海争端的首个国际裁决，并受到了国际社会的广泛欢迎。



二、古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗逝世：伟大的革命家、二十世纪最杰出的人物、越南伟大而亲切的朋友——菲德尔·卡斯特罗11月26日逝世，享年90岁。带领古巴人民在拉丁美洲建立第一个社会主义国家的菲德尔·卡斯特罗已成为古巴乃至拉丁美洲和世界的传奇人物。古巴为卡斯特罗逝世哀悼9天葬礼，缅怀卡斯特罗逝世的系列活动在世界许多国家隆重举行。



三、英国选择脱离欧盟：英国6月23日举行的公投决定脱离欧盟中，大部分英国选民投票选择离开欧盟。该事件震动了世界，明显改变了被视为欧盟支柱之一的国家的政治局面，同时改变了世界政治地缘格局，引发欧盟巨大政治、安全和经济的危机。



四、美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普意想不到的胜利：一位在意识形态上偏向民粹主义以及毫无从政经验的人物在美国总统选举史上获得了压倒性的胜利。特朗普成为美国历史上首位商人总统。他的战略方向备受争议以及美国新政府的政策让人难以预料。



五、欧洲安全动荡的一年：发生了一系列震惊世界以及日益残酷的血腥恐怖主义袭击事件，凸显欧洲多重安全漏洞以及该地区各国间的松散合作。除极端恐怖主义之外，欧洲还面临难民、土耳其政变、美国新政府相关政策的担忧等二战后最大安全挑战。



六、联合国气候变化《巴黎协定》正式生效：经过全世界70个国家和地区，其中包括美国、中国、印度等碳排放量最大的国家的批准下，《巴黎协定》11月4日正式生效，比预期要早。这表明了全球应对气候变化的雄心。值得一提的是，从2015年延长至2016年的圣婴现象导致南亚地区创下破纪录高温，东南亚森林火灾以及拉丁美洲的严重洪水。



七、叙利亚战争的重大转折点：在俄罗斯空军的支援下，叙利亚政府军进行一年多的进攻，并于12月底完全收复叙利亚第二大战略城市和叛军据点的阿勒颇，该事件成为叙利亚亲政府军部队与恐怖组织和反对派之间长达近6年之争的重大转折点。



八，哥伦比亚达成历史性和平协议：经过长达近4年的和平对话及谈判，9月26日，哥伦比亚政府与反政府武装哥伦比亚革命武装力量（FARC）签订了一项历史性的和平协议，结束了长达52年的内战，开辟了该国实现民族和解的机会。此前，10月初,哥伦比亚民众在全民公决中否决了前一个和平协议，导致政府与反政府力量重新谈判并修改了50项协议条款。11月24日，哥伦比亚政府同FARC签署新的和平协议，该国国会也于12月1日正式通过该和平协议。

该协议被视为处理叙利亚、也门和南苏丹等其他国家冲突的成功典范。哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯·卡尔德龙（J.M.Santos）以其对该协议作出的贡献赢得2016年诺贝尔和平奖。



九，寨卡病毒在全球爆炸式蔓延：自2016年初，寨卡病毒在数十个拉丁美洲和加勒比海地区国家大肆流行，使世界卫生组织宣布寨卡病毒疫情进入紧急状态。其后，寨卡病毒继续散播至美国、加拿大、若干欧洲国家以及包括越南在内的系列东南亚国家。目前尚未研发出针对寨卡病毒的疫苗和有效治疗手段。



十，巴拿马文件震动全球：涉及约 1100万份内部文件的有史以来全球最大的机密文件泄漏事件已暴露从上世纪二十年代涉及全球数百家公司的逃税和洗钱活动。该事件震动了全球，迫使多国政府和有关机关开展调查活动，若干国家的诸多官员和政治家必须摒弃政治舞台。（越通社——VNA）



