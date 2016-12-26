越通社河内12月26日——越通社评出2016年国内十大新闻。一、越南共产党第十二次全国代表大会成功召开本着“团结、民主、自律、革新”精神的越南共产党第十二次全国代表大会从2016年1月20日至28日召开并取得圆满成功。大会对革新30年来若干理论和实践问题进行总结并提出下一阶段国家发展方向，其中推出六大重点任务，旨在加强整党建党工作，全面推进革新事业各个方面同步发展，将越南建设成为民富、国强、民主、公正、文明的国家。二、第十四届国会及2016-2021年任期各级人民议会代表选举第十四届国会及2016-2021年任期各级人民议会换届选举投票活动确保公开透明、民主、安全、节约并依法进行，真正成为举国欢庆之日。选举取得的成功为进一步健全国家组织机构创造前提条件，从而继续建设“民有、民治、民享”的社会主义法治国家，力争建设廉政型、行动型、服务型、创新型政府。三、度过困难，保持经济平稳较快增长尽管遭受旱灾、海水侵蚀、中部海洋环境事故以及世界经济造成的影响等的严重打击，但在越南政府的指导和整个政治体系的共同努力以及企业界的协调联动之下，越南经济仍保持平稳较快发展，宏观经济保持稳定，通胀得到抑制，外汇储备规模创历史新高，营商环境显著改善，民营经济大有起色，新增企业快速增加等。四、竭尽全力反腐反贪2016年，越南对多起重特大腐败案和经济案件进行公开审判，诸多违法违纪行为暴露出来，多位高级官员被依法惩处。越共十二届四中全会颁发关于加强建党整党，防止和遏制政治思想、道德、生活作风堕落现象，内部“自我演变”、“自我转化”等的决议并多措并举开展落实，受到广大人民群众的欢迎与支持。五、外交工作积极且富有成效2016年，越南大力推进外交工作。越南成功举办了第八届柬老缅越合作峰会（CLMV 8）、第七届伊洛瓦底江－湄南河－湄公河经济合作战略峰会（ACMECS 7）、世界经济论坛湄公河会议（WEF-MeKong），同时积极参加国际和地区论坛，成功进行多次双边外交访问与接触，从而充分体现越南一贯奉行的对外政策和深度融入国际社会的决心，为建国卫国事业维护和平稳定环境。六、中部海洋环境事故台塑（Formosa）集团河静钢铁兴业责任有限公司废水的违法排放导致河静、广平、广治、承天顺化等中部四省海洋环境受到严重污染，对人民生产活动和生活秩序造成极大影响。越南政府、各有关部委行业和地方政府一律主张“不将牺牲环境作为获得投资项目的代价”，依法严惩各违法违规行为，强烈要求台塑赔偿损失并着手开展恢复重建工作。七、自然灾害造成严重损失2016年,由于受到气候变化和人类行为所造成的不良影响等的打击，北部山区发生严寒，中部强降雨引发洪水，西原地区遭受严重旱情，九龙江三角洲海水侵蚀达到前所未有的程度，严重影响人民生产和生活，越南各级政府和各部委行业努力协调联动协助灾区灾民尽快恢复生活生产秩序，以适应气候变化。八、越南在奥运会和残奥会上创纪录在2016年里约奥运会（Olympics）上，越南射击选手黄春荣为越南体育创下了系列记录，其中包括男子10米气手枪金牌和男子50米手枪慢射银牌。在2016年残奥会（Paralympics）上，越南残疾运动员黎文功在2016年残奥会的49公斤级举重赛项中夺得金牌，同时创下世界纪录。上述金牌都是越南在奥运会和残奥会上夺得的首枚金牌。九、2016年三处遗产被列入世界有关名录“顺化宫廷建筑上的诗文”以及河静省“福江学校木板”于2016年5月正式被列入联合国教科文组织《世界记忆亚太地区名录》；“越南人三府祀母信仰”于2016年12月跻身于《人类非物质文化遗产代表作名录》。十、国际游客量首次达千万人次2016年，越南接待国际游客量达1000万人次，同比增长25%。与此同时，国内游客量达6200万人次，旅游营业收入达到400万亿越盾。这是越南旅游业发展的重要里程碑，有助于实现旅游业成为越南经济支柱产业之一和越南发展成为地区具有吸引力的旅游目的地等的目标。（越通社——VNA）