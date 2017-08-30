越通社河内8月30日——

·应伊朗伊斯兰议会的邀请，以杜伯巳副主席为首的越南国会高级代表团于8月28日至30日对伊朗伊斯兰共和国进行正式访问。 访问期间，越南国会代表拜会伊朗伊斯兰议会议长拉里贾尼，与议会副议长穆塔哈利举行会谈，会见伊朗国防部长阿米尔·哈塔米并出席穆塔哈利举行的招待宴会。

·题为“胡志明思想与越南革命，凯山•丰威汉思想与老挝革命”的学术研讨会30日在老挝首都万象举行。

·由加里·赫伯特州长率领的美国犹他州官员和企业代表团从2017年8月29日至9月3日对越南进行工作访问。8月30日，越南政府副总理兼外长范平明在政府总部会见了加里·赫伯特一行。

·访日期间，8月30日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、越日议员友好小组主席、越南共产党代表团团长范明正会见日本参议院议长伊达忠一并同日本外务大臣河野太郎会面。

·8月30日上午，越南河静省举行越老建交55周年暨《越老友好合作条约》签署40周年纪念活动。

·8月30日，越南海关总局、胡志明市海关局同欧洲商会联合在胡志明市举行题为“欧洲企业界与海关机关是可靠伙伴，同行交流 共促发展”的对话会。

·8月30日，由老挝建国阵线中央委员会副主席京沙达副教授率领的工作代表团对越南广南省祖国阵线委员会进行工作访问。这是越南祖国阵线中央委员会从8月20日至9月6日在岘港市开展为老挝建国阵线干部进行短期培训计划中的活动之一。

·8月30日，越南政府总理阮春福主持政府8月份例行会议，对2017年前8月和8月份的经济社会发展情况作出评价。

·今年8月份，越南货物进出口总额达360亿美元，环比增长2.6%。其中，出口额约达182亿美元，同比增长3%；进口额达178亿美元，环比增长2.3%。

·8月30日，越共中央委员、国防部副部长阮志咏上将及日本防卫副大臣真布朗(Manabe Ro)在庆和省芽庄市共同主持召开第五次越日防务政策对话。

·题为“广义人与海洋岛屿”图片展于8月30日至9月5日在广义省李山岛县黄沙兼管北海海队展览馆举行。这是响应“海洋与岛屿周”系列活动之一。

·据越南农业与农村发展部的消息，2017年8月份，越南蔬果出口额约达2.96亿美元，使今年前8个月蔬果出口额约达23.2亿美元，较2016年同期增长46.5%。

·8月30日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22438越盾，较昨日保持不变。 在采用汇率波动幅度为 /-3%的情况下，今日各家银行的越盾兑美元汇率上限为23111越盾，下限为21765越盾。（越通社——VNA）