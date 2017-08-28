越通社河内8月28日——·8月28日上午，越南国家主席陈大光在主席府会见即将卸任前来辞行拜会的古巴驻越特命全权大使埃米尼奥·洛佩斯·迪亚兹（Herminio Lopez Diaz）。

·值此越南国庆72周年（1945.9.2-2017.9.2）之际，8月28日在河内，越南祖国阵线中央委员会、科学技术部、越南科技协会联合举行2017年创新金册公布仪式暨“团结创新”竞赛运动启动仪式。越南政府总理阮春福出席并向获奖者颁发证书。·8月28日上午，越共中央委员、中央军委常务委员、国防部副部长、联合国维和行动指导委员会主任阮志咏上将和美国驻越大使特德·奥修斯共同主持美国政府援建越南国防部维和中心教学楼（S5）和装设备的交接仪式。·8月28日，越南河内市人民法院一审依法公开开庭审理被告人何文深（原海洋商业股份银行 （OceanBank）董事长）和其他50名被告人贪污、滥用职权一案。·越通社驻捷克记者报道，8月27日在首都布拉格，旅居捷克越南佛教信徒协会已举行成立10周年纪念典礼。越南驻捷克大使胡明俊，旅居欧洲和捷克越南人协会领导代表以及来自捷克及邻近国家的越南佛教信徒1000多名共同参加。·越通社驻德国记者报道，8月26日至27日在瑞士图林根州(Thüringen) 耶拿市（Jena）举行的2017年德国越南学生青年营是纪念德国越南学生协会成立与发展五年历程的重要事件之一。·据越南农业与农村发展部的消息，2017年8月，越南水产品出口金额达7.49亿美元，使前8月水产品出口总额提升至51.3亿美元，较2016年同期增长18.1%。·据越南水产出口与加工协会，2017年上半年，越南墨鱼和章鱼对韩国出口额达9500万美元，同比增长40.5%。·据海关总局的统计数据，今年前7月，越南与泰国进出口贸易额达近83亿美元。其中越南对泰国出口额达26亿美元；从泰国进口额为56亿美元，同比增长近四分之一。·据最新统计数据，今年8月份，越南国际游客到放量约达120万人次，环比增长18.5%， 同比增长35.1%，带动今年前8月越南国际游客到放量达847.23万多人次，同比增长29.7%。·第29届东南亚运动会8月28日比赛中，越南举重运动员石金俊以抓举和挺举的总成绩269公斤夺得冠军，为越南体育代表团在第九个比赛日赢得了首枚金牌。·由越南美术协会与后江省配合举行的2017年后江省—越南九龙江三角洲第22次美术展8月28日在后江省开幕。·越南美国商会（AmCham Vietnam）与越南高质量产品企业协会8月28日在胡志明市联合举行全球食品安全论坛。·8月28日在平福省真城县第三号明兴工业区，越南MDF VRG DongWha股份公司年产量为18万立方米的MDF木材加工厂正式投入运营。（越通社—VNA）