越通社河内8月31日——·8月31日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央民运部部长、越古友好协会主席张氏梅会见前来辞行拜会的古巴驻越特命全权大使埃米尼奥·洛佩斯·迪亚兹（Herminio Lopez Diaz）。·越南政府副总理郑廷勇会见古巴驻越特命全权大使埃米尼奥·洛佩斯·迪亚兹（Herminio Lopez Diaz）。·为期10多天的第29届东南亚运动会8月31日晚在马来西亚武吉贾利勒国家体育场(Bukit Jalil)落下帷幕。本届东运会主办国马来西亚已决定提前一天举行闭幕式，以庆祝8·31马来西亚国庆日。·今年前8个月海防市接待游客450万人次，其中，外国游客量达51.43万人次，同比增长14.21%。之所以取得上述成绩，是因为海防市已努力把其潜力和优势充分发挥出来，努力革新旅游工作方法。·越老贸易与旅游展于8月29日至9月4日在越南山罗省木州县举行。这是2017年木州县各民族文化节活动之一。·巴西东盟委员会已隆重举行招待会，纪念东盟成立50周年。巴西外交部常务副部长、代理部长马尔克斯（Marcos Galvao）和该国立法机关、各部门、东盟各国驻巴西大使等代表出席。·从9月7日至9日，来自世界18个国家和地区的旅行社以及全国32个省市的旅游公司将在胡志明市西贡会议展览中心参加2017年第13届胡志明市国际旅游博览会。·2017年8月，越南工业生产指数同比增长8.4%，使前8月全国工业生产指数同比增长6.7%。该数字虽然低于去年同期的水平，但高于今年7月份6.5%的水平。·尽管水产出口，尤其是虾类和查鱼等越南主要商品遇到许多困难，但越南水产加工与出口协会(VASEP)相信2018年水产品出口额达80亿美元的目标是完全可以实现的。