越通社简讯2017.6.29

·应越南共产党中央委员会的邀请，新加坡执政党人民行动党主席、基础建设统筹部兼交通部部长许文远（Khaw Boon Wan）已率领代表团于6月27日至30日对越南进行正式访问。29日，越共中央总书记阮富仲、政府总理阮春福分别会见许文远一行。

·应德国总理安格拉·默克尔（Angela Merkel）和荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）的邀请，7月5日至8日，越南政府总理阮春福和夫人将对德国进行访问和出席在汉堡市举行的二十国集团领导人第十二次峰会，并于7月9日至11日对荷兰进行访问。

·6月29日在河内，越共中央宣教部和中央经济部在国会大厦联合举行学习、贯彻落实越共十二届五中全会决议全国会议。越共中央政治局委员、政府总理阮春福出席并指导会议。

·值此越南哈萨克斯坦建交25周年之际（1992.6.29——2017.6.29），越南国家主席陈大光、政府副总理兼外长范平明分别向哈萨克斯坦领导人致贺电。

·值此刚果共和国国庆57周年之际，6月29日，越南国家主席陈大光、政府副总理兼外长范平明分别向该国领导人致贺电。

·6月29日下午，在越南外交部例行新闻发布会上，越南外交部发言人黎氏秋姮就若干热点问题答记者问。

·6月29日，胡志明市人民委员会举行越柬建交50周年纪念典礼。越共中央委员、胡志明市市委副书记、人民委员会副主席阮成峰，柬埔寨驻胡志明市总领事叶兴（Im Heng）出席。

·6月29日，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮善仁会见韩国三星（越南）电子有限责任公司总经理沈沅焕（Shim Won Hwan）时强调，胡志明市愿与三星合作提高该市各家企业的辅助工业发展能力，满足技术方面的要求，进而参与三星的全球供应链。

·世界银行驻越南代表处6月29日称，世行刚批准向越南提供1.53亿美元的优惠贷款，协助越南实现扶贫和农村发展国家目标计划，改善农村地区尤其是少数民族地区基础设施条件，刺激就业，提高策划能力以及提供各类服务。

·2017年上半年，胡志明市商品零售和服务业总额达451万亿多越盾（约合205亿美元），同比增加10.3%。

·据美国信息公司尼尔森消息，在《Campaign Asia-Pacific》杂志最新公布的2017年度亚洲1000大品牌排行榜上，入榜越南商标共11个，其中越南外贸股份商业银行（Vietcombank）是越南唯一一家银行获此殊荣。

·6月29日，庆和省人民法院按照《刑事法》第88条第1款规定，以“宣传反对越南社会主义共和国国家”为由对被告人阮玉如琼进行一审公开开庭审理。

·越通社驻澳大利亚记者援引澳大利亚统计局（ABS）最近公布2016年人口普查结果显示，该国人口总数为2440多万，在该国正在使用的301种语言中，越语排在第四位。

·2017年广义省海洋海岛文化周将于8月底在广义市和广义省各沿海县举行。

·题为“西原之声”的一系列活动将于7月1日至31日在河内市山西同莫乡越南各民族文化旅游村举办。

·越南顺化古都遗迹保护中心近日对外发布“参观顺化古都遗迹游客着装规定”的通知。按照规定，从2017年7月起，参观顺化古都遗迹的游客应遵守顺化古都遗迹保护中心的着装管理规定。

·6月29日在菲律宾首都马尼拉，东盟地区论坛安全政策会议正式开幕，吸引东盟地区论坛各成员国参加。越南人民军副总参谋长范玉明率领越南代表团出席。（越通社-VNA）