·当地时间6月28日下午，越南国家主席陈大光携夫人和越南高级代表团离开白俄罗斯首都明斯克(Minsk)，圆满结束对白俄罗斯进行正式访问，应俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的邀请启程对俄罗斯进行正式访问。



·值此塞舌尔共和国第41届国庆（1976.6.27——2017.6.27）之际，越南国家主席陈大光向该国总统丹尼·富尔(Danny Faure)致贺电。



·值此香港回归中国20周年之际，越南政府总理阮春福向中国国务院总理李克强致贺电。



·6月28日在河内，越南建设部部长范红河与世行（WB）驻越南首席代表奥斯曼·迪奥（Ousmane Dione）共同签署关于建立可持续城市与基础设施伙伴关系（2017-2021年）的合作备忘录。



·6月28日，广南省委领导会见由老挝人民革命党中央委员、国会常务委员会委员、计划财政与审计委员会主任、老越友好协会主席维莱翁·布达康（Vilayvong Budakham）率领的老挝国会代表团。



·越南与中国互为重要经济伙伴，两国在许多领域的投资合作潜力巨大。这是两国专家于6月28日在由越南工商会胡志明市分会与中国人民政治协商会议山东省委员会举行的越中贸易交流研讨会上如是强调。



· 6月28日，芹苴市科学技术厅举行题为“农业绿色生产模式”研讨会。



·据越南农业与农村发展部的统计数据，6月份越南农林水产品出口额达29.7亿美元，带动今年前6月出口总额累计达到171亿美元，同比增长13.1%。



·今年6月份大米出口量近41.3万吨，出口额达近1.82亿美元。今年上半年大米出口金额累计达12亿美元，同比增长4.9%。



·6月份胡椒出口量达2.3万吨，创汇1.1亿美元，将前6月胡椒出口量提升到12.6万吨，创汇7.14亿美元，出口量同比增长18.3%， 但出口额同比下降16.8%。



·6月份咖啡出口量达10.9万吨，创汇2.59亿美元，将前6月咖啡出口量提升到81.7万吨，创汇18.6亿美元，出口量同比下降16.7%， 但出口额同比增长9.5%。



·2017年上半年越南进出口额约达2000亿美元，同比骤增。其中，出口额同比增长18.9%。



·胡志明市农业与农村发展厅透露，2017年上半年胡志明市的观赏鱼产量达7500万条，同比增长34%。



·2017年前六月，该省新批外资项目和增资项目88个，外资总额达6.4亿美元，达年计划的64%。其中，新批项目和增资项目分别为37个和51个。



·2017年上半年越南国际游客到访总量约达620万人次，同比增长30.2%。仅在2017年6月，越南接待国际游客人数达94.9万人次左右，同比下降2.4%。



·庆祝柬埔寨人民党成立66周年纪念大会28日上午在首都金边孔岛夹岛（Koh Pich）举行，约2万名党员参加。



·据官方的统计数据显示，从1988年底至2017年3月，缅甸吸引投资总额为703.5亿美元的1246个外国投资项目，国内投资总额达96.9亿美元。据预测，在2017-2018财年，该国将引进60亿美元的外商投资。（越通社-VNA）