越通社河内6月27日——

·6月27日，越共中央经济部与澳大利亚驻越南大使馆在河内联合举行题为“发挥内力，实现可持续增长”的2017年越南经济论坛。

·6月27日在河内，中央军委、国防部联合举行越南全军军政会议，旨在就今年上半年国防军事任务执行情况进行评价和部署下半年工作任务。越南政府总理阮春福出席并发表指导性意见。

·白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科6月27日在首都明斯克举行隆重仪式，欢迎越南国家主席陈大光一行。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。

·由越共中央办公厅副主任黎光永为首的越南共产党代表团已出席自6月24日至27日在墨西哥新莱昂州蒙特雷市举行的墨西哥劳动党第十届代表大会。

·6月27日，越南国会财政预算委员会与老挝国会计划、财政与审计委员会在广南省三岐市联合举办国家预算和公共债务分级管理国际会议。

·俄罗斯联邦科学翰林院远东分院日前在首都莫斯科举行“俄越关系现状与展望”记者会及圆桌研讨会。该活动是适值越南国家主席陈大光对俄罗斯进行正式访问之际进行的。

·题为“越南和太平洋盆地正在谈判中的超级协议”学术研讨会6月26日在古巴举行。 古巴国际经济研究中心的研究专家们围绕着“太平洋盆地的超级协议及其的综合评价”专题描述《跨太平洋伙伴关系协议》（TPP），亚太自由贸易区（FTAAP），和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等协定的地缘政治和经济意义、进展状态和参加国的利益。

·由联合国维和行动部代表比安卡•塞尔韦为首的联合国评估和咨询访问（AAV）代表团6月26日下午探访越南维和中心，对参加6月26日至30举行的联合国维和行动的越南军医和工兵进行能力测试。

·日本兽医局刚向越南兽医局致通知函，表示该国从6月22日起正式开始进口越南家禽肉及其制品。这是越南家禽肉制品有史以来首次获得出口资格。

·2017年上半年，越南电力集团（EVN）将中山水电站和太平热电站等五台发电机组投入运行，使其发电功率增加560兆瓦。

·美国《时代周刊》旅游专栏近日公布费用划算的亚洲理想目的地名单，越南广南省会安市位列其中。

·据越南平山石油炼化公司（BSR）的消息，亚太质量组织同德国因特康检测认证有限公司已正式向越南平山石油炼化公司（榕桔炼油厂之母公司）颁发2017年质量十强企业证书和2017年驰名商标认证书。

·今年上半年，越南电力集团商业电力产量达841亿千瓦时，相当于年度计划的47.3%，同比增长10.05%；电力出口产量约达7亿千瓦时，工业生产价值近138万亿越盾。

·第二届越老边界地区文化体育旅游节从7月5日至7日在山罗省举行，吸引了老挝10个边界省份参加。（越通社-VNA）