·6月26日上午，越南政府总理阮春福同海防市国会代表团与海防市选民接触，向选民通知第十四届国会第三次会议的结果和听取选民关于经济社会各方面的所提出的意见建议，阮春福已回答选民所提出的问题。



·6月26日下午，阮春福总理与海防市市委常务委员会举行工作会议，就该市经济社会发展情况的相关问题展开讨论。



·6月26日，由柬埔寨国会主席韩桑林率领的柬埔寨国会高级代表团圆满结束应越南国会主席阮氏金银的邀请于6月23日至26日对越南进行的正式友好访问。



·6月26日，越共中央政治局委员、政府副总理王廷惠与世行驻越首席代表奥斯曼·迪奥（Ousmane Dione）在政府总部举行座谈会。越南财政部、计划与投资部、工贸部、交通运输部、政府办公厅领导和世行专家等出席。



·6月26日在政府总部，越南政府副总理武德儋会见老挝卫生部部长本空·西哈翁（Bounkong Syhavong）



·从6月25日至27日对老挝进行工作访问期间，6月26日，由越共中央委员、越南国防部副部长、越南政府特别工作委员会主任黎瞻上将率领的工作代表团亲切会见老挝总理通伦·西苏里(Thongloun Sisoulith)。



·6月26日上午，越南计划与投资部同联合国开发计划署（UNDP）和绿色气候基金（GCF）在河内联合举办研讨会，公布“提高越南沿海地区居民适应气候变化能力”项目。



·6月26日，越南后江省人民委员会与由澳大利亚驻越南工商会（Auscham）首席执行官菲尔·约翰斯（Phil Johns）为首的越南澳大利亚企业协会代表团举行工作会谈。



·2017年第24届南非SAITEX国际贸易展览会6月25日在南非约翰内斯堡市开幕。



·6月26日上午，越南国家银行将越盾兑美元中心汇率定为22431越盾，较上周末下降1越盾。



·截至2017年6月，越南全国共有325个工业区，总面积9.49万公顷。其中，包括220个已投入运营及105个正在进行征地拆迁、补偿及基建阶段。各工业区租地建厂率达51.5%，已投入运营的工业区的租地建厂率达73%。



·胡志明市第一郡裴援街将于7月15日正式开街。开街时间从每周六19时至周日凌晨2时。



·2017世界跆拳道锦标赛6月25日展开女子54公斤级的决赛争夺，越南选手张氏金泉获得一枚银牌。（越通社-VNA）